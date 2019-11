04:07 Uhr

Naturschützer wollen Umgehung in Dinkelscherben verhindern

Der Bund Naturschutz in Dinkelscherben macht gegen die Umfahrung mobil. Obwohl die Zahl der Fahrzeuge im Ort gestiegen ist. Was die Naturschützer vorschlagen.

Von Philipp Kinne

Die aktuelle Verkehrszählung in Dinkelscherben bringt das Thema Umfahrung wieder auf den Plan. Fest steht: Durch die Marktgemeinde rollen immer mehr Lastwagen und Autos. Im Schnitt sind etwa zehn Prozent mehr Autos unterwegs als vor zehn Jahren. Aber braucht es deshalb eine Umfahrung?

Nein, sagt der Bund Naturschutz in Dinkelscherben. Aus ihrer Sicht sein eine Umfahrung „unverhältnismäßig“. Begründet wurde die Zunahme des Verkehrs in der Gemeinde von Bürgermeister Edgar Kalb durch die gute Konjunktur und dem in der Gemeinde ansässigen Baustahlbetrieb. Hinzu komme eine allgemeine Verkehrssteigerung. Argumente, die der Bund Naturschutz entkräften möchte. In einer Mittelung heißt es: „Die Konjunktur ist eine schwankende Größe. Erste Anzeichen, dass der fortdauernde Aufschwung seinen Höhepunkt überschritten hat, machen sich bereits jetzt bemerkbar.“ Und dennoch würden die Zahlen herangezogen, um eine Umgehungsstraße voranzutreiben. „Wir möchten in diesem Zusammenhang ebenfalls zu bedenken geben, ob ein einzelner Baustahlbetrieb eine Umfahrung rechtfertigt“, heißt es in der Mitteilung der Naturschützer. Die geplante Umfahrung komme einer Ringautobahn gleich und bringe „irreversible Eingriffe in das Landschaftsbild“ mit sich. Stattdessen solle man über eine Entlastungsstraße nachdenken, die den Verkehr des Baubetriebs gezielt aus dem Ort leite. Die Zahl derjenigen Verkehrsteilnehmer, die Dinkelscherben als Ziel haben oder von hier starten, ist in den vergangenen zehn Jahren um etwa 22 Prozent gestiegen.

Braucht Dinkelscherben eine Umfahrung?

„Dieser Verkehr bleibt auch mit einer Umgehungsstraße bestehen“, erklärt der BN. Mit fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten in der Ortsmitte könne man ihn aber reduzieren. Erforderlich sei ein „zukunftsorientiertes Gesamtkonzept, das es noch zu erarbeiten gilt“. Radwege könnten dabei nur einen Teil des Konzepts ausmachen. Verena Fischer vom Bund Naturschutz schlägt vor, die Planung gemeinsam mit den Dinkelscherber Bürgern bei einem Workshop zu besprechen.

Für die Befürworter einer Umgehungsstraße hingegen, liefern die aktuellen Zahlen den Beweis für deren Notwendigkeit. Noch immer stehen die Pläne dazu allerdings am Anfang. Derzeit geht die Gemeinde dazu von Kosten in Höhe von rund 13 Millionen Euro aus. Aufschluss über die Notwendigkeit soll eine Berechnung der Verkehrszähler bringen.

Derzeit werde auf Basis der aktuellen Zahlen berechnet, inwiefern eine Umfahrung den Verkehr entlasten würde, erklärt Bürgermeister Kalb. Dabei geht es vor allem ums Geld. Denn nur, wenn über die Hälfte des Verkehrs potenziell auf eine Umgehungsstraße ausweichen würde, könnte die Gemeinde die notwendigen Zuschüsse vom Freistaat zum Bau bekommen.

Themen folgen