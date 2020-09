11:30 Uhr

Natururlaub in den Westlichen Wäldern: Nasse, doch lohnende Erfahrung

Plus Eine mehrtägige Meditationswanderung durch die Westlichen Wälder war für die Teilnehmer eine nasse, aber lohnende Erfahrung.

Von Angela David

Hätte man den Teilnehmern vorher geschildert, welches Wetter sie beim Natururlaub erwartet, hätte sich wohl kaum jemand freiwillig für das Meditationswandern durch die Westlichen Wälder entschieden, sagt Elisabeth Bschorr mit einem Schmunzeln. Die Heilpraktikerin und Yogalehrerin bot nämlich im Wanderprogramm von Real West eine viertägige Wanderung ausgerechnet während der extremen Schlechtwetterperiode vergangene Woche an. Doch der Schnitt – zwei Tage Regen und zwei weitgehend trockene Tage – war am Ende gar nicht so schlecht und außerdem hat es der guten Stimmung keinen Abbruch getan. „Alle haben gesagt, es habe ihnen gutgetan“, so die Leiterin.

Meditationswandern: Drei Übernachtungen gehörten dazu

Die Tour durch den westlichen Landkreis mit drei Übernachtungen war eine Kombination aus Wandern, Meditation, Achtsamkeitsübungen, Entspannung und Yoga. Wer wollte, konnte schon morgens vor dem Frühstück Yoga machen, dann wanderten die Teilnehmerinnen – und ein Mann – gegen 9 Uhr los. Vormittags, nachmittags und vor dem Zubettgehen gab es jeweils eine Meditation.

Die Hälfte der Teilnehmer kannten Elisabeth Bschorr schon aus ihren Kursen oder ihrer Praxis Soleo in Bonstetten, es waren aber auch Neulinge dabei. Das meditative Wandern führte ab Bonstetten über Reutern nach Altenmünster zum Maria-Ward-Haus. Am zweiten Tag ging es über Violau nach Glöttweng (Gasthof Adler). Der dritte Tag führte nach Zusmarshausen-Gabelbach zur Unterkunft Bett’n Glück. Am letzten Tag ging es wieder zurück nach Bonstetten.

Der Regen war in den Westlichen Wäldern lauter als die Autobahn

Das schlechte Wetter passte jedoch sehr gut zum Leitthema des Natururlaubs: Achtsamkeit. „Denn zur Achtsamkeit gehört ja die Akzeptanz“, erklärt Elisabeth Bschorr. Und zu akzeptieren, dass es jetzt halt nun mal regnet und man sich trotzdem ganz auf das einlässt, was jetzt gerade ist, sei eine tolle Achtsamkeitsübung. So war der Regen ganz nützlich, denn so konnte man sich auf das Geräusch konzentrieren – eine Art Meditation für sich. „Der Regen war sogar lauter als die Autobahn“, stellte Elisabeth Bschorr überrascht fest. Besonders fasziniert ist sie immer davon, „was für eine grandiose Natur wir hier in unserer Region direkt vor unserer Haustüre haben, die besonders jetzt zu Corona-Zeiten ein wunderbarer Schatz ist.“

Teilnehmerin Carola Schmid, die durch eine Meldung in unserer Zeitung von der Wanderung erfahren hatte, hat die vier Tage trotz schlechtem Wetter ebenfalls genossen: „Wenn man sich keine Gedanken mehr über den Regen macht, stört er gar nicht mehr. Es war wirklich toll.“ Außerdem habe man sich dann umso mehr über einen Tag ohne Regen gefreut.

