23.09.2019

Naturwaren, Gemüse und Kunst

Kathrin Unger (im Hintergrund) präsentiert Arbeiten von Menschen mit Behinderung aus den Werkstätten des Dominik-Ringeisen-Werks. Auch Bianca Russon mit ihrem Sohn Ben schauen sich das Warenangebot an.

Zum 25. Mal findet der Ökomarkt in Meitingen statt. Was es dabei zu sehen gibt

Ökologie und Nachhaltigkeit – darum geht es beim Ökomarkt in Meitingen. Das Besondere daran: Den Markt gibt es bereits seit 25 Jahren.

Am Sonntag feierte die Ortsgruppe des Bund Naturschutz das Jubiläum bei bestem Spätsommerwetter. Dafür waren auf dem Rathaus- und Marktplatz wieder einige Stände aufgebaut worden.

Bereits zur musikalischen Eröffnung durch das Jugendblasorchester unter der Leitung von Walter Möckl kamen die Interessierten. Die Besucher schlenderten anschließend herum, um sich zu informieren oder einzukaufen. Dabei hatten sie die Qual der Wahl zwischen Obst, Gemüse und weiteren Naturkostwaren in Bioqualität sowie Kunsthandwerk.

Gudrun Schmidbaur ist die Vorsitzende der Ortsgruppe Meitingen im Bund Naturschutz. Sie sagte: „25 Jahre Ökomarkt, das ist schon eine besondere Hausnummer.“ Sie habe festgestellt, dass sich immer mehr Menschen Gedanken über Ökologie und Nachhaltigkeit machen.

Bürgermeister Michael Higl, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist, sagte, dass der Ökomarkt seit mittlerweile 25 Jahren ein Aushängeschild im Jahresprogramm der Marktgemeinde Meitingen sei. „Der Ökomarkt weckt das Bewusstsein in der Bevölkerung, das Leben gesundheitsbewusst in die Hand zu nehmen“, so der Meitinger Rathauschef.

Erfreut über das aktive Engagement in der Meitinger Ortsgruppe zeigte sich der Vorsitzende der Kreisgruppe im Bund Naturschutz Augsburg-Land, Johannes Enzler.

„Vor 25 Jahren dachte fast noch niemand über Klimawandel und Energienutzung nach.“ In Meitingen seien diese Themen eindrucksvoll in den Vordergrund der Arbeit im Bund Naturschutz gestellt worden, schilderte Enzler.

Eine Überraschung hatte Franz Tobiasch parat, der auf die Müllsünder hinweisen wollte. Er brachte einen Hänger voller Plastikunrat und Abfall auf den Markt mit, den er innerhalb eines Monats am Rande der Bundesstraße 2 zwischen Meitingen und Westendorf aufgesammelt hatte.

Doch die Besucher konnten am Sonntag nicht nur einkaufen. Es gab auch Informationen rund um Umwelt- und Naturschutz. Auf großes Interesse stieß dabei ein Stand, an dem es Informationen rund um ein „plastikfreies Leben“ gab.

Damit bei den kleinen Besuchern keine Langweile aufkam, war das Moussong-Theater engagiert worden, das das Stücks „Die Geschichte der kaputten Uhr“ aufführte. Auch ein Quiz für Naturfreunde und ein Luftballonwettbewerb wurden gut angenommen.

Mit Countrymusic, Pop und Rock sowie Folk unterhielten The Villageboyz das Publikum. Zeit-gleich konnte im Meitinger Rathaus die Ausstellung „Klimafaktor Mensch“ besucht werden. Diese Schau gibt Auskunft über den ökologischen Fußabdruck, den jeder Einzelne hinterlässt. Die Ausstellung kann noch bis zum 10. Oktober besucht werden.

