vor 54 Min.

Neubau der AWO-Geschäftsstelle läuft auf Hochtouren

Auf dem Platz der früheren Hauswirtschaftsschule sind Bauarbeiter am Werk. Arbeiten liegen im Zeitplan

Die frühere Hauswirtschaftsschule mit Sitzungssaal, Küche und Aula in der Goethestraße, die in den Nachkriegsjahren mit einfachsten Mitteln und Baustoffen ohne Unterkellerung und energetische Maßnahmen gebaut und mehrmals umgebaut wurde, ist bereits abgebrochen. Die diversen Kanal- und Erdarbeiten sind abgeschlossen, jetzt rollen die Bagger an, die Kräne stehen, die Bauarbeiter sind mit den Vorarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Neubaus der Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt Schwaben ( AWO) voll im Zeitplan.

Hinter dem lang gestreckten Gebäudeteil an der Sonnenstraße, im Osten des Altbaus, entsteht im ehemaligen Garten die neue Geschäftsstelle der AWO Schwaben. Das Geschäftsgebäude mit rund 60 Arbeitsplätzen besteht aus Keller-, Erd- und Obergeschoss mit einem Flachdach, Besprechungsräumen, Cafeteria und einer Tiefgarage mit zwölf Stellplätzen. Oberirdisch gibt es 31 Stellplätze, die in die Außenanlagen eingebettet werden, wie eine Terrasse beim Haupteingang.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im Frühjahr 2021 kann der Umzug der Büros vom Altbau in den Neubau erfolgen. Dann wiederum wird der Altbau abgerissen und mit Erstellung des zweiten Bauabschnitts an der Ecke Sonnen-/Goethestraße der Bau mit weiteren Büros, Cafeteria, Eingangshalle und Tiefgarage im Herbst 2022 vollendet sein.

Das neue Gebäude der AWO mit modernen Ansichten passt sich städtebaulich gut in die Umgebung ein und wird nicht höher als der bisherige Bau. Die Kosten der Baumaßnahmen liegen bei 7,1 Millionen Euro. (inst)

