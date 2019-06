00:34 Uhr

Neubau ersetzt Halle nach Brand

Das Vorhaben im Gersthofer Gewerbegebiet erhält die Zustimmung der Räte. Gelitten hatten durch den Feuerschaden mehrere Firmen, die dort Räume gepachtet hatten

Von Gerald Lindner

Im August brannte eine Lagerhalle in der Gersthofer Dieselstraße aus. Nun soll das Gebäude neu errichtet werden. Das soll laut einstimmigem Beschluss des Bauausschusses auch heuer stattfinden.

Das Feuer brach damals – laut Angaben der Behörden aufgrund eines technischen Defekts – in dem Bereich der Halle aus, in dem eine Firma untergebracht war, die Futtermittel für Pferde und Reitzubehör verkaufte und Diagnoseverfahren für kranke Pferde anbot. Alles wurde zerstört. Trotz abgeteilter Hallenabschnitte zog der giftige rußige Rauch weiter in einen Hallenabschnitt, den eine Firma gemietet hatte, die hochwertiges Obst und Gemüse anbietet. Das dort gelagerte Obst und Gemüse sowie die beiden Autos und das Büro wurden durch das Feuer und den giftigen Rauch so beschädigt, dass sie für Lebensmitteltransporte und -lagerung nicht mehr zu gebrauchen waren. Der Druck während des Feuers war offenbar so hoch, dass es den Qualm aus Ritzen zwischen Fassade und Dach drückte.

Weiter betroffen war auch ein Unternehmen, das unter anderem Blumenläden in Supermarktfilialen betreibt. Im Gersthofer Bauausschuss stellte Stadtbaumeister Roland Schmidt nun die von der Humbaur Grundstücks-GmbH vorgelegten Neubaupläne vor. „Das bestehende Gebäude wurde damals durch den Brand im Mittelteil stark beschädigt“, sagte er.

Das Gebäude soll nun neu errichtet und insgesamt genehmigt werden. Zudem wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Weil das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht, sei eine Zustimmung möglich. Entlang der Dieselstraße fehle allerdings, so Schmidt weiter, der notwendige Grünstreifen mit Gehölzen. „Einer Befreiung kann zugestimmt werden, da es sich um einen Bestand handelt.“ Es sind 43 Stellplätze nötig, 44 werden nachgewiesen.

Weil für dieses Gebiet eine Veränderungssperre erlassen wurde, musste der Bauausschuss deshalb eine Ausnahme zulassen. Da durch das Bauvorhaben die Fortentwicklung des Gebiets nicht beeinträchtigt wird und zu erwarten ist, dass es den städtischen Vorstellungen nicht entspricht, stimmte der Bauausschuss einstimmig zu. Bernhard Happacher (FW) regte allerdings an, dass die Bauverwaltung den Bauherrn veranlassen soll, die Stellplätze auch entsprechen zu markieren.

Zugestimmt hat der Bauausschuss auch der Errichtung eines Sechsfach-Carports, zweier Doppelgaragen und eines Lagerraums an der südlichen Grenze eines Grundstücks an der Augsburger Straße. Die Alois Binswanger KG will diese auf dem Gelände der früheren Metzgerei errichten.

Bereits bisher ist die Grundstücksgrenze bebaut. Ein bestehendes Gebäude soll nun abgerissen werden. Die vorhandene Länge der Grenzbebauung verringert sich nun auf der Südseite von 18,5 auf knapp elf Meter. Auf der Westseite bleibt die Bebauung in gleicher Länge erhalten.

