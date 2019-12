vor 36 Min.

Neue Abfahrtszeiten für Bus und Bahn im Augsburger Land

Am Sonntag gibt es wieder den jährlichen Fahrplanwechsel. Das hat Folgen. Hier finden Sie alle Strecken und Änderungen im Überblick.

Jedes Jahr findet Mitte Dezember der europäische Fahrplanwechsel statt, der auch im Gebiet des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV) Änderungen mit sich bringt. Bei AVV-Regionalbuslinien, die nicht genannt werden, gibt es keine Fahrplanänderungen zum Fahrplanwechsel.

Augsburger Land-Nord

Stadtverkehr Gersthofen Bei der Linie 55 kommt es wegen wechselnder Zugabfahrtszeiten teilweise zu größeren zeitlichen Anpassungen im Jahresverlauf. Im Industriegebiet wird die Linie 57 auf Wunsch der Fahrgäste um eine Fahrt um 22.10 Uhr ab „Impuls AG“ über „Schmid Logistik “ nach „ Oberhausen Nord“ ergänzt. Im Güterverkehrszentrum fährt Montag bis Freitag der letzte Bus neu um 22.22 Uhr.

Bei der Linie 55 kommt es wegen wechselnder Zugabfahrtszeiten teilweise zu größeren zeitlichen Anpassungen im Jahresverlauf. Im Industriegebiet wird die Linie 57 auf Wunsch der Fahrgäste um eine Fahrt um 22.10 Uhr ab „Impuls AG“ über „Schmid “ nach „ Nord“ ergänzt. Im Güterverkehrszentrum fährt Montag bis Freitag der letzte Bus neu um 22.22 Uhr. Regionalzug R4 ( München -) Augsburg - Gersthofen - Gablingen - Langweid - Meitingen - Nordendorf - Mertingen - Donauwörth - Otting-Weilheim Zwischen Juni und November kommt es aufgrund von Baumaßnahmen bei einer Vielzahl von Zügen zu Fahrtzeitänderungen im Minutenbereich . Das hat dann auch Auswirkungen auf die angeschlossenen Buslinien. Dort werden die Fahrtzeiten angepasst. Die beiden Fahrten der sogenannten „Allgäu-Franken-Express-Züge“ („AFEX“) mit Abfahrt ab Augsburg um 13.30 Uhr und Donauwörth um 14.05 Uhr entfallen und werden durch Fernverkehrszüge ersetzt.

Fahrten, die bislang in beginnen und enden, werden bis zur jeweiligen Endhalte-stelle verlängert. An Samstagen wird das Angebot nachmittags um je zwei Fahrten je Richtung ergänzt. Die sogenannte Verstärkerfahrt, die bislang mittwochs und freitags an um 13.07 Uhr ab der „ , “ verkehrte, wird nach neuesten Fahrgasterhebungen nur noch freitags benötigt. AVV-Regionalbuslinie 401 Augsburg - Langweid - Biberbach - Wertingen Auf einzelnen Fahrten wurden zudem die Abfahrtszeiten an einzelnen Haltestellen anhand einer Auswertung der durchschnittlichen Abfahrtszeiten des vergangenen Jahres angepasst.

Die Fahrt um 7.29 Uhr, Montag bis Freitag an , ab „ , Ort“ nach „ , Stadthalle“ wird um 2 Minuten auf 7.27 Uhr ab „ , Ort“ vorverlegt. Zusätzlich wird die AVV-Regionalbushaltestelle „ , “ angefahren. Um zu verbessern, wird die Fahrt um 17.12 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ , Kirche“ nach „ , “ auf 17.14 Uhr verlegt. AVV-Regionalbuslinie 404 Nordendorf - Buttenwiesen - Thürheim - Wertingen Auf Wunsch von Schülern fährt die Frühfahrt um 6.50 Uhr ab Nordendorf zusätzlich die Haltestellen in Blankenburg und Ortlfingen an. Um die Schülerfahrt um 13.01 Uhr ab Wertingen zu entlasten, wird die Fahrt um 13.15 Uhr ab Wertingen verlängert bis Ehingen . Dabei werden zusätzlich Hinterried und Wortelstetten angefahren. Direkt an diese Fahrt wird eine neue Anschlussfahrt ohne Umstieg auf der AVV-Reginalbuslinie 412 um 13.45 Uhr ab Ehingen nach Ortfingen und Blankenburg eingerichtet. Die Fahrt um bislang 13.53 Uhr an Ferientagen ab Wertingen wurde verlegt auf 13.04 Uhr, sodass nun einheitliche Ankunftszeiten an Schul- und Ferientagen in Nordendorf bzw. Ellgau bestehen.

Auf Wunsch von Schülern fährt die Frühfahrt um 6.50 Uhr ab zusätzlich die in Blankenburg und Ortlfingen an. Um die Schülerfahrt um 13.01 Uhr ab zu entlasten, wird die Fahrt um 13.15 Uhr ab verlängert bis . Dabei werden zusätzlich Hinterried und Wortelstetten angefahren. Direkt an diese Fahrt wird eine neue Anschlussfahrt ohne Umstieg auf der AVV-Reginalbuslinie 412 um 13.45 Uhr ab nach Ortfingen und Blankenburg eingerichtet. Die Fahrt um bislang 13.53 Uhr an Ferientagen ab wurde verlegt auf 13.04 Uhr, sodass nun einheitliche Ankunftszeiten an Schul- und Ferientagen in bzw. Ellgau bestehen. AVV-Regionalbuslinie 412 Nordendorf - Blankenburg - Ehingen - Allmannshofen Auf Wunsch von Schülern wurde eine neue Fahrt auf der Linie 412 um 13.45 Uhr ab „ Ehingen , Ort“ nach Ortlfingen und Blankenburg mit Anschluss von der Linie 404 aus Wertingen (ab 13.15 Uhr) eingerichtet. Zusätzlich fährt die Frühfahrt der Linie 404 um 6.50 Uhr ab Nordendorf auch die Haltestelle in Blankenburg und Ortlfingen an. Die Fahrt mit bislang Abfahrt um 14.12 Uhr ab Nordendorf fährt künftig 3 Minuten später ab, damit die Bus-Zug-Anschlüsse aufgrund der Schienenbaustelle ganzjährig erreicht werden. Entsprechend muss die Nachfolgefahrt mit Abfahrt um bisher 14.30 Uhr ab Allmannshofen auch um 3 Minuten auf 14.33 Uhr verlegt werden.

Auf Wunsch von Schülern wurde eine neue Fahrt auf der Linie 412 um 13.45 Uhr ab „ , Ort“ nach Ortlfingen und Blankenburg mit Anschluss von der Linie 404 aus (ab 13.15 Uhr) eingerichtet. Zusätzlich fährt die Frühfahrt der Linie 404 um 6.50 Uhr ab auch die in Blankenburg und Ortlfingen an. Die Fahrt mit bislang Abfahrt um 14.12 Uhr ab fährt künftig 3 Minuten später ab, damit die Bus-Zug-Anschlüsse aufgrund der Schienenbaustelle ganzjährig erreicht werden. Entsprechend muss die Nachfolgefahrt mit Abfahrt um bisher 14.30 Uhr ab Allmannshofen auch um 3 Minuten auf 14.33 Uhr verlegt werden. AVV-Regionalbuslinie 413 Meitingen - Waltershofen - Ostendorf - Ellgau - Nordendorf Die Fahrt ab Nordendorf mit Abfahrt bisher um 13.49 Uhr wird auf 13.51 Uhr verlegt.

Die Fahrt ab mit Abfahrt bisher um 13.49 Uhr wird auf 13.51 Uhr verlegt. AVV-Rufbuslinie 415 Meitingen In Biberbach wird mit dem Rufbus eine neue Haltestelle „ Biberbach , Zum Süßen Grund“ angefahren. Ebenso werden die Haltestellen „ Thierhaupten , Marktplatz “ und „ Neukirchner Straße “ wieder in den Fahrplan aufgenommen. Die Fahrt um 8.11 Uhr Richtung Biberbach verkehrt 2 Minuten später aufgrund von Änderungen im Zugfahrplan.

In wird mit dem Rufbus eine neue „ , Zum Süßen Grund“ angefahren. Ebenso werden die „ , “ und „ “ wieder in den aufgenommen. Die Fahrt um 8.11 Uhr Richtung verkehrt 2 Minuten später aufgrund von Änderungen im Zugfahrplan. AVV-Regionalbuslinie 420 Augsburg - Gersthofen - Gablingen - Achsheim - (Langweid) Der Frühverkehr wird entsprechend den Fahrgastwünschen neu organisiert. Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 6.55 Uhr ab Lützelburg zum „ Schulzentrum Gersthofen “ beginnt künftig um 6.49 Uhr bereits in Achsheim . Dafür wird die Fahrt mit bisher Abfahrt um 6.50 Uhr ab Achsheim bis „ Augsburg , Hbf“ auf 7.45 Uhr gelegt und endet in „ Augsburg , Nord“. Sie füllt damit die bisherige zeitliche Lücke und hat ebenfalls Zuganschluss. Die Fahrt um 6.43 Uhr mit Zuganschluss fährt wie gehabt. Die Fahrt mittags um 13.02 Uhr ab „ Schulzentrum , Gersthofen “ wird von Lützelburg nach Achsheim verlängert.

Der Frühverkehr wird entsprechend den Fahrgastwünschen neu organisiert. Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 6.55 Uhr ab Lützelburg zum „ “ beginnt künftig um 6.49 Uhr bereits in . Dafür wird die Fahrt mit bisher Abfahrt um 6.50 Uhr ab bis „ , Hbf“ auf 7.45 Uhr gelegt und endet in „ , Nord“. Sie füllt damit die bisherige zeitliche Lücke und hat ebenfalls Zuganschluss. Die Fahrt um 6.43 Uhr mit Zuganschluss fährt wie gehabt. Die Fahrt mittags um 13.02 Uhr ab „ , “ wird von Lützelburg nach verlängert. AVV-Regionalbuslinie 501 Augsburg - Neusäß - Adelsried - Bonstetten - Welden - Reutern - Emersacker /Hegnenbach Die Fahrt um bisher 5.05 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Reutern, Kirche“ nach „ Augsburg , Hbf“ beginnt 5 Minuten früher um 5.00 Uhr. Die Fahrt um bisher 6.14, Montag bis Freitag, ab „ Adelsried , Waage“ wird auf 6.09 Uhr verlegt. Die Fahrt um bisher 6.19 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ Bonstetten , Kirche“ wird auf 6.14 Uhr verlegt. Wegen Kapazitätsengpässen wird eine weitere Fahrt mit Abfahrt um 7.28 Uhr, Montag bis Freitag, an Schultagen von „ Augsburg , Nordfriedhof“ nach „ Neusäß , Schulzentrum “ eingerichtet. Um den Anschluss in Emersacker weiterhin zu gewährleisten, wird die Fahrt um bisher 17.45 Uhr, Montag bis Freitag, ab Emersacker auf 17.50 Uhr ab „ Emersacker , Ortsmitte “ nach „ Augsburg , Hbf“ verschoben. Deshalb wird die Fahrt um bisher 18.32 Uhr, Montag bis Freitag, auf 18.36 Uhr ab „ Augsburg , Hbf“ nach „Reutern, Kirche“ verlegt.

Zur Verbesserung der wird die Fahrt um bisher 7.52 Uhr auf 8.00 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ , “ nach „ , “ verlegt. Die Fahrt um 17.29 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ , “ wird für einen verbesserten Anschluss auf 17.33 Uhr ab „ , “ nach „ , “ verlegt. AVV-Regionalbuslinie 504 Neusäß - Aystetten - Horgau - Streitheim Auf dieser AVV-Regionalbuslinie gilt ab Fahrplanwechsel weiterhin der bestehende Baustellenfahrplan, da die Haltestelle „ Horgau , Grundschule“ nicht angefahren werden kann.

Auf dieser AVV-Regionalbuslinie gilt ab weiterhin der bestehende Baustellenfahrplan, da die „ , Grundschule“ nicht angefahren werden kann. AVV-Regionalbuslinie 505 Augsburg - Zusmarshausen - Altenmünster - Wertingen Die Fahrt um bisher 7.55 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ Altenmünster , Mitte (A)“ nach „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ mit Anschluss an die Linie 506 nach Augsburg wird auf 7.25 Uhr verlegt. Die Fahrt um bisher 16 Uhr freitags von „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Wertingen , Marktplatz “ wird auf 16.02 Uhr verlegt, damit auch in den Ferien ein Anschluss in Zusmarshausen an die Linie 506 aus Augsburg besteht.

Die Fahrt um bisher 7.55 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ , Mitte (A)“ nach „ , “ mit Anschluss an die Linie 506 nach wird auf 7.25 Uhr verlegt. Die Fahrt um bisher 16 Uhr freitags von „ , “ nach „ , “ wird auf 16.02 Uhr verlegt, damit auch in den Ferien ein Anschluss in an die Linie 506 aus besteht. AVV-Regionalbuslinie 506 Augsburg - Biburg - Horgau - Zusmarshausen / Wollbach /Steinekirch/ Baiershofen Die Fahrt um bisher 5.54 Uhr, Montag bis Freitag, von „Gabelbachergreut“ nach „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ wird 2 Minuten früher gelegt auf 5.52 Uhr, um den Anschluss auf weitere Linien in „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ zu verbessern. Zur Homogenisierung der Abfahrtszeiten wird die Fahrt um bisher 6.30 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Augsburg , Staatstheater “ auf 6.24 Uhr verlegt. Die Fahrt, Montag bis Freitag um 8.10 Uhr ab „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Augsburg , Staatstheater “ wird auf 7.40 Uhr verschoben. Die Fahrt um bisher 8.30 Uhr ab „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Augsburg , Staatstheater “ wird auf 8.10 Uhr verschoben.

Um weiterhin einen Anschluss an die Linie 510 von „Neusäß, Schulzentrum“ zu gewährleisten, hat die Fahrt um 12.15 Uhr ab „Augsburg, Staatstheater“ nach „Wollbach, Ort“ an Schultagen in „Biburg, Post“ eine Standzeit von 4 Minuten. Die Fahrt um bisher 16.00 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Augsburg, Staatstheater“ nach Baiershofen wird 5 Minuten später gelegt auf 16.05 Uhr. Zur Homogenisierung der Abfahrtszeiten startet die Fahrt um bisher 16.19 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Wollbach, Ort nach „Augsburg, Staatstheater“ eine Minute früher um 16.18 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 512 Gersthofen - Hirblingen - Täfertingen - Neusäß - Steppach / Stadtbergen - Leitershofen Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.50 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Steppach , West“ nach „ Gersthofen , Rathausplatz“ wird auf 12.54 Uhr ab „ Steppach , West“ gelegt. Die Fahrt um 15.11 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Leitershofen, Brunnenplatz “ nach „ Gersthofen , Rathausplatz“ wird auf 15.18 Uhr ab „Leitershofen, Brunnenplatz “ gelegt.

Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.50 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , West“ nach „ , Rathausplatz“ wird auf 12.54 Uhr ab „ , West“ gelegt. Die Fahrt um 15.11 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Leitershofen, “ nach „ , Rathausplatz“ wird auf 15.18 Uhr ab „Leitershofen, “ gelegt. AVV-Regionalbuslinie 520 Wertingen - Altenmünster - Baiershofen - Zusmarshausen Bei der Fahrt um 12.30 Uhr, Montag bis Freitag an schulfreien Tagen, von „ Wertingen , Marktplatz “ nach „ Zusmarshausen , Post“ wird die Haltestelle „ Zusmarshausen , Marktplatz “ in den Fahrplan aufgenommen. Die Fahrt um 14.13 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Wertingen , Marktplatz “ wird auf 14.15 Uhr verlegt. Die Fahrt um 16.51 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Wertingen , Marktplatz “ wird auf 16.55 Uhr verlegt.

Bei der Fahrt um 12.30 Uhr, Montag bis Freitag an schulfreien Tagen, von „ , “ nach „ , Post“ wird die „ , “ in den aufgenommen. Die Fahrt um 14.13 Uhr, Montag bis Freitag, von „ , “ nach „ , “ wird auf 14.15 Uhr verlegt. Die Fahrt um 16.51 Uhr, Montag bis Freitag, von „ , “ nach „ , “ wird auf 16.55 Uhr verlegt. AVV-Regionalbuslinie 521 Reutern - Welden - Emersacker - Laugna - Wertingen Die Fahrt um 6.21 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Wertingen , Marktplatz “ nach „ Welden , Rathaus“ wird auf 6.19 Uhr verlegt. Die Haltestelle „ Welden , Rathaus“ wird nicht mehr angefahren, dafür aber die Haltestelle „ Welden , Bahnhof “ in den Fahr-plan aufgenommen. Bei den Fahrten, jeweils Montag bis Freitag an Schultagen , um 6.41 Uhr ab „Reutern, Kirche“, 6.43 Uhr ab „ Welden , Bahnhof “ und 6.43 Uhr ab „ Welden , Rathaus“ nach „ Wertingen , Marktplatz “ gibt es Anpassungen der Abfahrtszeiten sowie Haltestellenänderungen in Welden . Die Fahrt um 12.14 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „ Emersacker , Ortsmitte “ wird bis „Reutern, Kirche“ erweitert. Auf der Fahrt um 13.05 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „ Adelsried , Bonstetter Straße“ werden die Haltestellen „Reutern, Ortseingang“ und „Reutern, Kirche“ in den Fahrplan aufgenommen. An allen nachfolgenden Haltestellen ändern sich dadurch die Fahrzeiten. Auf der Fahrt um 13.28 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „Reutern, Kirche“ wird die Haltestelle „ Emersacker , Sägewerk“ in den Fahrplan aufgenommen. Die Fahrt um 16.02 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „Reutern, Kirche“ wird auf 16.05 Uhr verlegt. Die Fahrt um 16.32 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Reutern, Kirche“ nach „ Wertingen , Marktplatz “ wird auf 16.35 Uhr verlegt. Die Fahrt um 13.05 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Wertingen , Pestalozzistraße “ wird um eine Haltestelle bis „ Adelsried , Bonstetter Str.“ verlängert. Zusätzlich werden auf dieser Fahrt alle Verkehrsbeschränkungen „nur zum Ausstieg“ entnommen und die Fahrzeiten im Minutenbereich angepasst.

Die Fahrt um 6.21 Uhr, Montag bis Freitag an , ab „ , “ nach „ , Rathaus“ wird auf 6.19 Uhr verlegt. Die „ , Rathaus“ wird nicht mehr angefahren, dafür aber die „ , “ in den Fahr-plan aufgenommen. Bei den Fahrten, jeweils Montag bis Freitag an , um 6.41 Uhr ab „Reutern, Kirche“, 6.43 Uhr ab „ , “ und 6.43 Uhr ab „ , Rathaus“ nach „ , “ gibt es Anpassungen der sowie Haltestellenänderungen in . Die Fahrt um 12.14 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „ , “ wird bis „Reutern, Kirche“ erweitert. Auf der Fahrt um 13.05 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „ , Bonstetter Straße“ werden die „Reutern, Ortseingang“ und „Reutern, Kirche“ in den aufgenommen. An allen nachfolgenden ändern sich dadurch die Fahrzeiten. Auf der Fahrt um 13.28 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „Reutern, Kirche“ wird die „ , Sägewerk“ in den aufgenommen. Die Fahrt um 16.02 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „Reutern, Kirche“ wird auf 16.05 Uhr verlegt. Die Fahrt um 16.32 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Reutern, Kirche“ nach „ , “ wird auf 16.35 Uhr verlegt. Die Fahrt um 13.05 Uhr, Montag bis Freitag an , ab „ , “ wird um eine bis „ , Bonstetter Str.“ verlängert. Zusätzlich werden auf dieser Fahrt alle Verkehrsbeschränkungen „nur zum Ausstieg“ entnommen und die Fahrzeiten im angepasst. AVV-Regionalbuslinie 501 Augsburg - Neusäß - Adelsried - Bonstetten - Welden - Reutern - Emersacker /Hegnenbach Die Fahrt um bisher 5.05 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Reutern, Kirche“ nach „ Augsburg , Hbf“ beginnt 5 Minuten früher um 5.00 Uhr. Die Fahrt um bisher 6.14, Montag bis Freitag, ab „ Adelsried , Waage“ wird auf 6.09 Uhr verlegt. Die Fahrt um bisher 6.19 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ Bonstetten , Kirche“ wird auf 6.14 Uhr verlegt. Wegen Kapazitätsengpässen wird eine weitere Fahrt mit Abfahrt um 7.28 Uhr, Montag bis Freitag, an Schultagen von „ Augsburg , Nordfriedhof“ nach „ Neusäß , Schulzentrum “ eingerichtet. Um den Anschluss in Emersacker weiterhin zu gewährleisten, wird die Fahrt um bisher 17.45 Uhr, Montag bis Freitag, ab Emersacker auf 17.50 Uhr ab „ Emersacker , Ortsmitte “ nach „ Augsburg , Hbf“ verschoben. Deshalb wird die Fahrt um bisher 18.32 Uhr, Montag bis Freitag, auf 18.36 Uhr ab „ Augsburg , Hbf“ nach „Reutern, Kirche“ verlegt.

Auf der Fahrt um 15.20 Uhr ab „ , “ nach „ , Mitte“ wird die „ , Schule“ an schulfreien Tagen nicht mehr angefahren. Dadurch werden im weiteren Fahrtverlauf die ab der „ , “ im angepasst. AVV-Anrufsammeltaxi 503 ( Augsburg - ) Westheim - Hainhofen - Schlipsheim Die Fahrt um 1.07 Uhr von „ Westheim , Bahnhof “ nach „ Schlipsheim , Mitte“ wird an allen Wochentagen auf 1.12 Uhr verschoben, um weiterhin eine Anbindung an den Regionalzug aus Augsburg herzustellen.

Die Fahrt um 1.07 Uhr von „ , “ nach „ , Mitte“ wird an allen Wochentagen auf 1.12 Uhr verschoben, um weiterhin eine an den Regionalzug aus herzustellen. AVV-Regionalbuslinie 503 Augsburg - Westheim - Hainhofen - Schlipsheim Auf der Fahrt um 15.20 Uhr ab „ Augsburg , Staatstheater “ nach „ Schlipsheim , Mitte“ wird die Haltestelle „ Westheim , Schule“ an schulfreien Tagen nicht mehr angefahren. Dadurch werden im weiteren Fahrtverlauf die Abfahrtszeiten ab der Haltestelle „ Westheim , Raiffeisenbank “ im Minutenbereich angepasst.

Auf dieser AVV-Regionalbuslinie gilt ab weiterhin der bestehende Baustellenfahrplan, da die „ , Grundschule“ nicht angefahren werden kann. AVV-Regionalbuslinie 505 Augsburg - Zusmarshausen - Altenmünster - Wertingen Die Fahrt um bisher 7.55 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ Altenmünster , Mitte (A)“ nach „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ mit Anschluss an die Linie 506 nach Augsburg wird auf 7.25 Uhr verlegt. Die Fahrt um bisher 16 Uhr freitags von „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Wertingen , Marktplatz “ wird auf 16.02 Uhr verlegt, damit auch in den Ferien ein Anschluss in Zusmarshausen an die Linie 506 aus Augsburg besteht.

Die Fahrten enden nicht mehr wie bisher im „Dinkelscherber Ortsteil Au“, sondern an der „ , “. Damit wird die AVV-Regionalbuslinie um die neue „ , “, die „ , “ bis zur neuen End- bzw. Starthaltestelle „ , “ erweitert. Für den Ortsteil Au bedeutet dies eine bessere an . Die „ , “ schafft zudem eine verbesserte des nahe gelegenen Wohngebietes. Bürger aus können zudem künftig mit der AVV-Regionalbuslinie 507 mit Umstieg die Uniklinik in erreichen. Ein Anschluss an die Regionalbahn in konnte nicht geschaffen werden, da hier auf einem Großteil der Fahrten die in an die Linie 506 nach besteht. Einige Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 507 fahren nicht mehr bis „ , “ und enden nun an der „ , Post“ mit Möglichkeit zum Umstieg auf die Linie 506 zur Weiterfahrt nach „ , “. Die ändern sich entsprechend. AVV-Regionalbuslinie 510 Neusäß - Westheim - Hainhofen - Schlipsheim - Biburg Für eine bessere Anpassung an den Unterrichtsschluss wird die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.16 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Neusäß , Schulzentrum “ nach „ Biburg , Post“ auf 12.25 Uhr geschoben.

Für eine bessere Anpassung an den Unterrichtsschluss wird die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.16 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „ , Post“ auf 12.25 Uhr geschoben. AVV-Regionalbuslinie 511, Hammel - Täfertingen - Neusäß - Steppach - Lettenbach - Diedorf Die Fahrzeit auf der Fahrt um 13.07 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Neusäß , Eichenwaldschule“ nach „ Diedorf , Gewerbegebiet“ wird zwischen „ Neusäß , Eichenwaldschule“ und „ Neusäß , Schulzentrum “ um 2 Minuten verlängert.

Die Fahrzeit auf der Fahrt um 13.07 Uhr, Montag bis Freitag an , ab „ , Eichenwaldschule“ nach „ , Gewerbegebiet“ wird zwischen „ , Eichenwaldschule“ und „ , “ um 2 Minuten verlängert. AVV-Regionalbuslinie 512 Gersthofen - Hirblingen - Täfertingen - Neusäß - Steppach / Stadtbergen - Leitershofen Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.50 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Steppach , West“ nach „ Gersthofen , Rathausplatz“ wird auf 12.54 Uhr ab „ Steppach , West“ gelegt. Die Fahrt um 15.11 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Leitershofen, Brunnenplatz “ nach „ Gersthofen , Rathausplatz“ wird auf 15.18 Uhr ab „Leitershofen, Brunnenplatz “ gelegt.

Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.50 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , West“ nach „ , Rathausplatz“ wird auf 12.54 Uhr ab „ , West“ gelegt. Die Fahrt um 15.11 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Leitershofen, “ nach „ , Rathausplatz“ wird auf 15.18 Uhr ab „Leitershofen, “ gelegt. AVV-Regionalbuslinie 520 Wertingen - Altenmünster - Baiershofen - Zusmarshausen Bei der Fahrt um 12.30 Uhr, Montag bis Freitag an schulfreien Tagen, von „ Wertingen , Marktplatz “ nach „ Zusmarshausen , Post“ wird die Haltestelle „ Zusmarshausen , Marktplatz “ in den Fahrplan aufgenommen. Die Fahrt um 14.13 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Wertingen , Marktplatz “ wird auf 14.15 Uhr verlegt. Die Fahrt um 16.51 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Wertingen , Marktplatz “ wird auf 16.55 Uhr verlegt.

Bei der Fahrt um 12.30 Uhr, Montag bis Freitag an schulfreien Tagen, von „ , “ nach „ , Post“ wird die „ , “ in den aufgenommen. Die Fahrt um 14.13 Uhr, Montag bis Freitag, von „ , “ nach „ , “ wird auf 14.15 Uhr verlegt. Die Fahrt um 16.51 Uhr, Montag bis Freitag, von „ , “ nach „ , “ wird auf 16.55 Uhr verlegt. AVV-Regionalbuslinie 521 Reutern - Welden - Emersacker - Laugna - Wertingen Die Fahrt um 6.21 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Wertingen , Marktplatz “ nach „ Welden , Rathaus“ wird auf 6.19 Uhr verlegt. Die Haltestelle „ Welden , Rathaus“ wird nicht mehr angefahren, dafür aber die Haltestelle „ Welden , Bahnhof “ in den Fahr-plan aufgenommen. Bei den Fahrten, jeweils Montag bis Freitag an Schultagen , um 6.41 Uhr ab „Reutern, Kirche“, 6.43 Uhr ab „ Welden , Bahnhof “ und 6.43 Uhr ab „ Welden , Rathaus“ nach „ Wertingen , Marktplatz “ gibt es Anpassungen der Abfahrtszeiten sowie Haltestellenänderungen in Welden . Die Fahrt um 12.14 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „ Emersacker , Ortsmitte “ wird bis „Reutern, Kirche“ erweitert. Auf der Fahrt um 13.05 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „ Adelsried , Bonstetter Straße“ werden die Haltestellen „Reutern, Ortseingang“ und „Reutern, Kirche“ in den Fahrplan aufgenommen. An allen nachfolgenden Haltestellen ändern sich dadurch die Fahrzeiten.

Auf der Fahrt um 13.28 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen, von „Wertingen, Pestalozzistraße“ nach „Reutern, Kirche“ wird die Haltestelle „Emersacker, Sägewerk“ in den Fahrplan aufgenommen. Die Fahrt um 16.02 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen, von „Wertingen, Pestalozzistraße“ nach „Reutern, Kirche“ wird auf 16.05 Uhr verlegt. Die Fahrt um 16.32 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Reutern, Kirche“ nach „Wertingen, Marktplatz“ wird auf 16.35 Uhr verlegt. Die Fahrt um 13.05 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen, ab „Wertingen, Pestaloz-zistraße“ wird um eine Haltestelle bis „Adelsried, Bonstetter Str.“ verlängert. Zusätzlich werden auf dieser Fahrt alle Verkehrsbeschränkungen „nur zum Ausstieg“ entnommen und die Fahrzeiten im Minutenbereich angepasst.

Augsburger Land-West

AVV-Regionalbuslinie 600 Augsburg - Diedorf - Gessertshausen - Ustersbach - Breitenbronn - ( Thannhausen - Krumbach ) Der Linienweg führt nicht mehr über die Haltestellen „ Augsburg , Volkhartstraße“, „ Augsburg , Oberhausen Bhf/Hellmut-Haller-Platz“, „ Augsburg , Heimgarten“, „ Augsburg , Kriegshaber“ und „ Stadtbergen , Ulmer Landstraße“ zur Haltestelle „ Augsburg , West P+R“, sondern direkt über die Ackermannstraße.

Der Linienweg führt nicht mehr über die „ , Volkhartstraße“, „ , Bhf/Hellmut-Haller-Platz“, „ , Heimgarten“, „ , Kriegshaber“ und „ , Ulmer Landstraße“ zur „ , West P+R“, sondern direkt über die Ackermannstraße. AVV-Regionalbuslinie 601 Augsburg - Steppach - Lettenbach - Diedorf - Anhausen - Willishausen - Gessertshausen Die Fahrt um bisher 12.51 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Augsburg , Hbf“ nach „ Gessertshausen , Bahnhof “ beginnt nun um 12.42 Uhr. Die Ankunft in „ Gessertshausen , Bahnhof “ ändert sich dadurch nicht, da die lange Standzeit am Bahnhof in Diedorf angepasst wird. Die Fahrt um 13.56 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Gessertshausen , Haupt-straße “ nach „ Diedorf , Ortsmitte “ beginnt nun ab der Haltestelle „ Gessertshausen , Bahnhof “ um 14.07 Uhr. Auf nahezu allen Kursen kommt es innerhalb der jeweiligen Fahrten zu Verschiebungen im Minutenbereich .

Die Fahrt um bisher 12.51 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , Hbf“ nach „ , “ beginnt nun um 12.42 Uhr. Die Ankunft in „ , “ ändert sich dadurch nicht, da die lange Standzeit am in angepasst wird. Die Fahrt um 13.56 Uhr, Montag bis Freitag an , ab „ , “ nach „ , “ beginnt nun ab der „ , “ um 14.07 Uhr. Auf nahezu allen Kursen kommt es innerhalb der jeweiligen Fahrten zu Verschiebungen im . AVV-Regionalbuslinie 604 Gessertshausen - Margertshausen - Fischach - Langenneufnach - Walkertshofen - Mittelneufnach - Markt Wald Auf nahezu allen Fahrten kommt es zu Verschiebungen im Minutenbereich , um die Anschlüsse an den Regionalzug zu optimieren. Die Fahrten an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen werden neu strukturiert. Damit wird teilweise Anschluss an andere Regionalzüge wie derzeit hergestellt. Das gilt auch für die Linie 605 Gessertshausen - Oberschönenfeld - Döpshofen - Waldberg. Zurück zur 604: Die Fahrt um 6.55 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Fischach , Marktplatz “ nach „ Gessertshausen , Bahnhof “ wird eingestellt. Die Fahrgäste werden gebeten, die Fahrt der AVV-Regionalbuslinie 604 um 6.54 Uhr von „ Fischach , Marktplatz “ nach „ Gessertshausen , Bahnhof “ zu nutzen.

Die Fahrt um bisher 16.54 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „Grünenbaindt, Kirche“ wird auf 16.55 Uhr verlegt. AVV-Regionalbuslinie 640 Leitershofen - Stadtbergen - Deuringen - Steppach - Neusäß Die Fahrt um bisher 7.11 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Göggingen , Rat-haus“ nach „ Neusäß , Schulzentrum “ wird auf 7.09 Uhr verlegt. Auf der Fahrt um 8.10 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „Leitershofen, Elmer-Fryar-Ring“ nach „ Neusäß , Schulzentrum “ wird die Haltestelle „ Stadtbergen “ zusätzlich in den Fahrplan aufgenommen. Eine der beiden Fahrten um bisher 13.10 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Neusäß , Schulzentrum “ nach „Leitershofen, Elmer-Fryar-Ring“ wird auf 13.07 Uhr ver-legt. Die Fahrt um bisher 13.10 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Neusäß , Schulzentrum “ nach „ Göggingen , Rathaus“ wird auf 13.15 Uhr verschoben. Die Haltestellen „ Stadtbergen , Leitershofer Straße “ und „ Stadtbergen , Kappbergstraße“ werden auf dieser Fahrt aus dem Fahrplan genommen. Die Fahrt um bisher 14.25 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Neusäß , Schulzentrum “ nach „Leitershofen, Elmer-Fryar-Ring“ wird auf 14.37 Uhr verlegt. Die Haltestellen „Leitershofen, Kreuz“ und „Leitershofen, Brunnenplatz “ werden nur noch bei Bedarf zum Ausstieg angefahren.

Die Fahrt um bisher 7.11 Uhr, Montag bis Freitag an , ab „ , Rat-haus“ nach „ , “ wird auf 7.09 Uhr verlegt. Auf der Fahrt um 8.10 Uhr, Montag bis Freitag an , von „Leitershofen, Elmer-Fryar-Ring“ nach „ , “ wird die „ “ zusätzlich in den aufgenommen. Eine der beiden Fahrten um bisher 13.10 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „Leitershofen, Elmer-Fryar-Ring“ wird auf 13.07 Uhr ver-legt. Die Fahrt um bisher 13.10 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „ , Rathaus“ wird auf 13.15 Uhr verschoben. Die „ , “ und „ , Kappbergstraße“ werden auf dieser Fahrt aus dem genommen. Die Fahrt um bisher 14.25 Uhr, Montag bis Freitag an , ab „ , “ nach „Leitershofen, Elmer-Fryar-Ring“ wird auf 14.37 Uhr verlegt. Die „Leitershofen, Kreuz“ und „Leitershofen, “ werden nur noch bei Bedarf zum Ausstieg angefahren. AVV-Regionalbuslinie 641 Pfersee - Leitershofen - Stadtbergen - Deuringen - Augsburg P&R West Die Fahrt um bisher 5.35 Uhr, Montag bis Freitag, von „Deuringen, Kirche“ nach „ Augsburg , Pfersee “ wird zur besseren Anbindung an die Straßenbahn auf 5.33 Uhr verlegt. Die Fahrt um 7.53 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Stadtbergen “ nach „ Augsburg , Pfersee “ beginnt an Schultagen nun an der Haltestelle „ Stadtbergen , Schule“ um 7.48 Uhr. Die Fahrgäste können ab „Stadt-bergen“ um 7.44 Uhr die AVV-Regionalbuslinie 641 nach „ Stadtbergen , Schule“ nutzen und dann zur Weiterfahrt nach „ Augsburg , Pfersee “ um 7.48 Uhr ab „ Stadtbergen , Schule“ im Fahrzeug sitzen bleiben.

Augsburger Land-Süd

AVV-Regionalbuslinie 604 Gessertshausen – Margertshausen – Fischach – Langenneufnach – Walkertshofen – Mittelneufnach – Markt Wald Auf nahezu allen Fahrten kommt es zu Verschiebungen im Minutenbereich , um die Anschlüsse an den Regionalzug zu optimieren. Die Fahrten an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen werden neu strukturiert. Damit wird teilweise Anschluss an andere Regionalzüge wie derzeit hergestellt. Das gilt auch für die Linie 605 Gessertshausen – Oberschönenfeld – Döpshofen – Waldberg. Zurück zur 604: Die Fahrt um 6.55 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Fischach , Marktplatz “ nach „ Gessertshausen , Bahnhof “ wird eingestellt. Die Fahrgäste werden gebeten, die Fahrt der AVV-Regionalbuslinie 604 um 6.54 Uhr von „ Fischach , Marktplatz “ nach „ Gessertshausen , Bahnhof “ zu nutzen.

Die Fahrt um bisher 16.54 Uhr, Montag bis Freitag an , von „ , “ nach „Grünenbaindt, Kirche“ wird auf 16.55 Uhr verlegt. AVV-Regionalbuslinie 700 Augsburg – Göggingen – Inningen – Bobingen – Wehringen – Großaitingen – Schwabmünchen Die Abfahrtszeit an der Haltestelle „ Bobingen , Singoldschule “ wird an das Unterrichtsende angepasst. Die Fahrt in Richtung Augsburg mit bisher Abfahrt um 12.50 Uhr wird um fünf Minuten auf 12.45 Uhr vorverlegt.

Die an der „ , “ wird an das Unterrichtsende angepasst. Die Fahrt in Richtung mit bisher Abfahrt um 12.50 Uhr wird um fünf Minuten auf 12.45 Uhr vorverlegt. AVV-Rufbuslinie 710 Münster / Mickhausen – Kreuzanger – Reinhartshausen – Straßberg – Bobingen Sie wird wegen geringer Nachfrage auf Wunsch der beteiligten Gemeinden eingestellt, ebenso die AVV-Rufbuslinie 711 Walkertshofen - Mickhausen / Münster - Reichertshofen - Mittelneufnach - Scherstetten - Konradshofen - Schwabmünchen .

Sie wird wegen geringer Nachfrage auf Wunsch der beteiligten Gemeinden eingestellt, ebenso die AVV-Rufbuslinie 711 - / - - - - Konradshofen - . AVV-Regionalbuslinie 712 Schwabmünchen – Untermeitingen – Obermeitingen – Lagerlechfeld – Graben – Kleinaitingen – Oberottmarshausen – Bobingen Die Fahrt, Montag bis Freitag, mit Abfahrt um 6.29 Uhr ab „ Lagerlechfeld , Süd“ endet künftig an der Haltestelle „ Schwabmünchen , Festplatz“. Die Fahrt, Montag bis Freitag, mit Abfahrt „ Schwabmünchen , Festplatz“ um 15.31 Uhr endet künftig an der Haltestelle „ Schwabmünchen , Festplatz“, ohne über „ Schwabmünchen , Krankenhaus“ zu fahren. Die Fahrt mit künftig Abfahrt um 16.28 Uhr an der Haltestelle „ Bobingen , Bahnhof “ fährt über die Haltestelle „ Schwabmünchen , Krankenhaus“ und endet an der Haltestelle „ Schwabmünchen , Festplatz“.

Die Fahrt, Montag bis Freitag, mit Abfahrt um 6.29 Uhr ab „ , Süd“ endet künftig an der „ , Festplatz“. Die Fahrt, Montag bis Freitag, mit Abfahrt „ , Festplatz“ um 15.31 Uhr endet künftig an der „ , Festplatz“, ohne über „ , Krankenhaus“ zu fahren. Die Fahrt mit künftig Abfahrt um 16.28 Uhr an der „ , “ fährt über die „ , Krankenhaus“ und endet an der „ , Festplatz“. AVV-Regionalbuslinie 722 Bobingen – Reinhartshausen – Waldberg – Kreuzanger – Mickhausen – Münster Um den Schulverkehr zur Singoldschule in Bobingen zu optimieren, ändern sich einzelne Abfahrtszeiten . An Schultagen wird die Fahrt mit bisher Abfahrt 6.50 Uhr ab „ Mickhausen , Nord“ um 3 Minuten auf 6.47 Uhr vorverlegt. Die Fahrt geht zudem künftig über die Haltestellen „ Bobingen , Singoldschule “, „ Bobingen , Rathaus“ und „ Bobingen , Bahnhof “. An Ferientagen wird die Fahrt ebenfalls um 3 Minuten vorverlegt und es werden zusätzlich die Haltestellen „ Bobingen , Stadthalle/Bad“, „ Bobingen , Bahnhofstraße “ und „ Bobingen , Bahnhof “ angefahren. Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.24 Uhr an der Haltestelle „ Straßberg , Reichsadler“ wird um 4 Minuten auf 12.28 Uhr verlegt. Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 7.11 Uhr an der Haltestelle „ Straßberg , Reichsadler“ wird auf 7.08 Uhr um 3 Minuten vorverlegt.

Um den Schulverkehr zur in zu optimieren, ändern sich einzelne . An wird die Fahrt mit bisher Abfahrt 6.50 Uhr ab „ , Nord“ um 3 Minuten auf 6.47 Uhr vorverlegt. Die Fahrt geht zudem künftig über die „ , “, „ , Rathaus“ und „ , “. An Ferientagen wird die Fahrt ebenfalls um 3 Minuten vorverlegt und es werden zusätzlich die „ , Stadthalle/Bad“, „ , “ und „ , “ angefahren. Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 12.24 Uhr an der „ , Reichsadler“ wird um 4 Minuten auf 12.28 Uhr verlegt. Die Fahrt mit bisher Abfahrt um 7.11 Uhr an der „ , Reichsadler“ wird auf 7.08 Uhr um 3 Minuten vorverlegt. AVV-Regionalbuslinie 723 Stadtverkehr Bobingen Der Fahrplan wurde zur Vereinheitlichung neu aufgebaut; neue Kursnummern wurden vergeben. Um die Schulverkehre und die Verknüpfung mit der Regionalbahn am Bahnhof Bobingen zu optimieren, kommt es zu Fahrzeitenanpassungen im Minutenbereich . Die Haltestellen „ Bobingen , Königsbrunner Straße “ und „ Bobingen , Ost“ werden nicht länger von der AVV-Regionalbuslinie 723 angefahren. Die Fahrt mit Abfahrt bisher um 6.57 Uhr an der Haltestelle „ Bobingen , Ost“ beginnt künftig an der Haltestelle „ Bobingen , Bahnhof “. Die Fahrten mit bisher Abfahrt um 6.47 Uhr und 12.44 Uhr an der Haltestelle „ Bobingen , Landshuter Allee“ enden künftig an der Haltestelle „ Bobingen , Bahnhof .

Der wurde zur Vereinheitlichung neu aufgebaut; neue Kursnummern wurden vergeben. Um die Schulverkehre und die Verknüpfung mit der Regionalbahn am zu optimieren, kommt es zu Fahrzeitenanpassungen im . Die „ , “ und „ , Ost“ werden nicht länger von der AVV-Regionalbuslinie 723 angefahren. Die Fahrt mit Abfahrt bisher um 6.57 Uhr an der „ , Ost“ beginnt künftig an der „ , “. Die Fahrten mit bisher Abfahrt um 6.47 Uhr und 12.44 Uhr an der „ , Landshuter Allee“ enden künftig an der „ , . AVV-Regionalbuslinie 733, Haunstetten Nord - Königsbrunn Um die Verknüpfung der AVV-Regionalbuslinie 740 zu optimieren, wird die Abfahrt an der Haltestelle „ Haunstetten Nord“, Montag bis Freitag, von bisher 19.34 Uhr um 8 Minuten auf 19.42 Uhr und von 20.04 Uhr auf 20.12 Uhr verlegt.

