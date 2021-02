vor 2 Min.

Neue Abstandsregeln beim Bauen: Gersthofen wartet erst einmal ab

Der Kollerhof an der Ecke Kirch- und Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen ist ein Beispiel für bauliche Verdichtrung.

Plus Bei den neuen Abstandsregeln fürs Bauen gehen die Kommunen unterschiedliche Wege. Weil diese kompliziert sind, will der Gersthofer Bauausschuss erst einmal abwarten.

Von Gerald Lindner

Der Freistaat hat die Bayerische Bauordnung geändert, um die Möglichkeiten für Nachverdichtungen zu erhöhen und den Flächenverbrauch zu reduzieren. Seit 1. Februar ist sie in Kraft. Damit verringert sich der Mindestabstand zwischen Neubauten, oder etwa doch nicht? Denn jede Kommune kann für sich entscheiden, wie sie die Abstandsflächenregelung umsetzen will.

Wer bauen möchte, muss einen bestimmten Abstand zum Nachbarn einhalten. Aus gutem Grund, denn die Abstandsflächenregelung soll zum einen dem Brandschutz dienen und zum anderen für das Nachbargrundstück eine ausreichende Belichtung gewährleisten. Der Abstand betrug derzeit die Wandhöhe (kurz: 1H), mindestens müssen es aber drei Meter bis zur Grundstücksgrenze sein. Die Abstandsflächen werden durch die neue Bauordnung generell auf 40 Prozent der Wandhöhe (0,4H) reduziert - in Industriegebieten von 0,25 auf 0,2H, auch ein Teil der Dachhöhe kann je nach Dachneigung mit in den Abstand einfließen - der Mindestabstand von drei Metern bleibt erhalten.

Die Gersthofer Bauverwaltung sieht Änderungen als "problematisch" an

Die Verringerung der Abstandsflächen auf nur noch 40 Prozent der Wandhöhe ist nach Auffassung der Gersthofer Bauverwaltung problematisch. "Denn durch diese Nachverdichtung ergibt sich eine große Enge der Bebauung." Nicht zuletzt komme das, weil die Abstandsflächen nun voll auf Gehwegen und bis zur Hälfte der Straße liegen dürfen. So werde die Wohnqualität beeinträchtigt. Zudem nähmen Grundstücksspekulationen und der Abriss bestehender Gebäude zugunsten einer Neubebauung zu.

"In 13 Bundesländern gibt es diese Satzung bereits", sagte Bürgermeister Michael Wörle. "Wenn man von den staatlichen Vorgaben abweichen will, braucht es eine klare städtebauliche Begründung." Die "Erhaltung des Ortsbildes" werde wohl bald nicht mehr als Begründung akzeptiert. "Das Landratsamt empfiehlt allen abzuwarten, was auf die Kommunen zukommt", so Wörle weiter. "Aktuell haben im Landkreis zehn Kommunen die Satzung erlassen - manche denken bereits darüber nach, ob sie sie wieder aufheben."

Wo soll eine Verdichtung in Gersthofen möglich sein?

Sandra Meitinger ( CSU) sprach sich gegen eine Verschärfung des Abstandsflächenrechts aus. "Wir wollen in den Ortsteilen auf keinen Fall eine weitere Verdichtung." Albert Kaps (Pro Gersthofen) schlug vor, im Stadtgebiet 80 Prozent der Wandhöhe als Abstand festzulegen und in den Ortsteilen die 1H-Regelung beizubehalten. Die Stadt müsse jetzt "schnell handeln, damit nicht findige Bauherren rasch noch die reduzierten Abstände der neuen Bauordnung nützen".

Josef Koller (W.I.R.) war anderer Ansicht: "Wir wollen alle eine Nachverdichtung, wenn der Gesetzgeber uns jetzt was an die Hand gibt, sollten wir das auch nutzen." Frank Arloth (CSU) wollte "nicht schauen, was die anderen machen, sondern zügig eine eigene Regelung auf den Weg bringen". Peter Schönfelder (SPD/Grüne) riet dazu, lieber abzuwarten, statt eine Satzung zu erlassen, die bald wieder geändert werden müsse.

Der Bauausschuss einigte sich darauf, dass erst noch einmal in den Fraktionen beraten wird. Als Beratungsbasis sollten für das Stadtgebiet 0,4H genommen werden und für die Ortsteile 0,8H. Für die Ortsteile soll eine Satzung zügig erstellt werden, fürs Stadtgebiet soll ein städtebaulicher Rahmenplan geprüft werden. Dieser soll Entwicklungspotenziale des Stadtgebiets ausloten und in groben Zügen Perspektiven für ihre künftige Nutzung darstellen. Er ist allerdings nicht rechtsverbindlich.

