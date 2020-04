18:14 Uhr

Neue Anlage für das Gersthofer Ziegelwerk

Der Bauausschuss stimmte einer regenerativen Nachverbrennung zu. Schon seit Jahren arbeiten die Betreiber des Ziegelwerks an einer Modernisierung.

Von Gerald Lindner

Schon seit mehreren Jahren hat die Betreiberin des Ziegelwerks, die Firma Hörl & Hartmann, an der Modernisierung ihrer Anlage im Gersthofer Industriegebiet gearbeitet. So wurde beispielsweise der bestehende Tunnelofen mit einer komplett neuen Schaltanlage ausgestattet.

Als Tunnelofen – auch Durchlaufofen – bezeichnet man eine spezielle Ofenbauart, bei der die Chargierung kontinuierlich erfolgt. Im Durchlaufofen wird das zu beheizende Gut im Ofen kontinuierlich bewegt. Es kann auf einer Fördereinrichtung liegen oder stehen oder auch hängend durch den Durchlaufofen transportiert werden. Sie werden unter anderem in der Porzellanherstellung, bei der Fertigung von Ziegeln, aber auch zum Glühen von Stahlband eingesetzt.

Ziegelwerk Gersthofen: Wärme der Abluft wird

In Gersthofen soll nun eine regenerative Nachverbrennung zur Reinigung der Abluft des Tunnelofens errichtet werden. Hiermit wird die Wärme der Abluft für die Trocknung verwendet und die Abluft gereinigt. Die Anlage wird nach Angaben der Stadtverwaltung auf einer bereits versiegelten Fläche entwickelt. Die Emmissonslage wird demzufolge durch das Vorhaben verbessert. Eine vorgelegte schalltechnische Untersuchung habe zudem ergeben, dass die Anlage die für die Gesamtanlage genehmigten Immissionsrichtwertanteile ganztags unterschreitet.

Die neue thermische Nachverbrennung würde laut Gutachten nicht relevant zu den Geräuschen des bestehenden Ziegelwerks beitragen und sich damit – was die Schallimmissionen betrifft – am Gesamtstandort einfügen. Eingeflossen in diese Beurteilung ist auch eine Immissionsprognose für die benachbarte International School (ISA). Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben zu. „Energetische Verbesserungen sind immer zu befürworten“, erklärte Bürgermeister Michael Wörle nach der Sitzung.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen