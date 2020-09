05.09.2020

Neue Aufgabe für Chef des Straßenbaus

Bisheriger Bereichsleiter leitet Bauamt in Weilheim

Nach knapp drei Jahren hat Stefan Scheckinger das Staatliche Bauamt Augsburg verlassen und am 1. September die Leitung des Staatlichen Bauamts und des Bereichs Straßenbau in Weilheim übernommen.

Zuletzt hatte der Bauingenieur in Augsburg den Bereich Straßenbau geleitet. Unter seiner Führung wurde laut Mitteilung des Staatlichen Bauamts Augsburg der vierstreifige Ausbau der B300 zwischen Dasing und Aichach vollendet, außerdem gehörten die Umgehung Adelsried sowie die Planungen für die Osttangente Augsburg zu seinen Projekten. In früheren Stationen seiner Laufbahn wirkte der 49-Jährige unter anderem an der Planung des sechsstreifigen Ausbaus der A8 zwischen Augsburg und München mit.

Das Staatliche Bauamt Weilheim ist in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech, Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen verantwortlich für ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 1500 km, es betreut rund 1300 Gebäude in mehr als 200 Liegenschaften des Freistaats Bayern, des Bundes, der NATO, der Gaststreitkräfte sowie der Kirchen im Rahmen der staatlichen Baupflicht. In Weilheim hat Stefan Scheckinger künftig die Positionen des Amtsleiters sowie des Bereichsleiters Straßenbau inne.Zur Nachfolge auf der Position des Bereichsleiters Straßenbau in Augsburg hat das Amt noch keine Angaben gemacht. (AL)

