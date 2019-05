15.05.2019

Neue Aufgabe für den Neusässer Stadtpfarrer Kretschmer

Der Stadtpfarrer wird nun Diözesanpräses im katholischen Kolpingverband. Auch eine weitere Neusässerin hat dort ein Amt inne.

Der bisherige Neusässer Stadtpfarrer Wolfgang Kretschmer, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Neusäß, hat eine neue Aufgabe: Ab Dezember wird er als Präses Verantwortung in der Kolping-Diözese übernehmen. Er wurde jetzt von den rund 200 Delegierten der Diözesanversammlung des Kolping-Werks gewählt und tritt damit die Nachfolge von Domvikar Alois Zeller an. Zeller war seit 2004 Geistlicher Begleiter des katholischen Sozialverbandes mit seinen über 12.600 Mitgliedern in 100 Kolpingsfamilien in der Diözese Augsburg.

Kretschmer hatte bereits Ende des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass er vereinigte Pfarreiengemeinschaft Neusäß und am Kobel nicht leiten wolle. Diese Aufgabe wird dann Stephan Spiegel übernehmen. Nun wird er Verantwortung im Kolping-Werk übernehmen. „Ich will mithelfen, dass die Freude an Gott und die Idee Adolph Kolpings immer wieder zu unserer Kraftquelle werden kann“, schreibt Kretschmer in seiner schriftlichen Kandidatenvorstellung an die Diözesanversammlung. Kretschmer, der seit 1989 Priester ist, war in Pfaffenhofen an der Ilm, in der Region Weilheim und in Peißenberg Seelsorger.

Eine Sabbatzeit zur Fortbildung und Erholung

Mit Kolping in Berührung kam Kretschmer schon in seiner Heimatgemeinde. Zudem war er als Pfarrer von Peißenberg auch Präses der dortigen Kolpingsfamilie. Bischof Konrad Zdarsa hatte bereits im Vorfeld zur Wahl Kretschmer seine oberhirtliche Zustimmung zur Kandidatur erteilt. Bis Diözesanpräses Kretschmer nach einer Sabbatzeit zur Fortbildung, geistlichen Vertiefung und Erholung im Dezember seinen Dienst antritt, wird Domvikar Zeller sein Amt weiterführen.

In den Diözesanvorstand wurden Mitglieder aus dem ganzen Bistum gewählt, darunter Vera Heinz aus Neusäß und Thorsten Schröder aus Gersthofen. Thorsten Schröder leitet mit seiner Ehefrau in der Kolpingsfamilie Gersthofen einen Familienkreis und vertritt die Kolpingsfamilien im nördlichen Landkreis Augsburg im Bezirksvorstand des Kolpingwerkes. In den vergangenen vier Jahren gehörte Vera Heinz bereits dem Diözesanvorstand als Diözesanbeauftragte „Ehe, Familie, Lebenswege“ an. Die Justizangestellte aus der Kolpingsfamilie Westheim wird in den kommenden vier Jahren die Eine-Welt-Arbeit des Diözesanverbandes koordinieren. Als Betreuerin der Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft an ihrem Wohnort, als Koordinatorin vom Verkauf von Eine-Welt-Artikeln in ihrer Pfarrei und als Kontaktperson zu einem indischen Kindergarten bringt sie dafür vielfältige Erfahrungen mit.

Neue Verantwortung auch für weitere Kolpingmitglieder

Neue Verantwortung gibt es auch für Kolpingmitglieder aus Bobingen und Schwabmünchen: Robert Hitzelberger, 49, aus Bobingen wurde als Nachfolger von Sonja Tomaschek, die sich nach acht Jahren nicht mehr zur Wahl stellte, zum Vorsitzenden des Kolpingwerkes in der Diözese Augsburg gewählt. Die stellvertretende Vorsitzende der Kolpingsfamilie Schwabmünchen, Katharina Heckl, 26, wurde stellvertretenden Diözesanvorsitzende. Eine Aufgabe gibt es auch für Daniel Hitzelberger aus Bobingen in der Steuerungsgruppe. (AL)

