Neue Aufgaben für alten Pfarrhof

Das Meitinger Pfarrbüro wird nach grundlegender Sanierung feierlich eingeweiht

Von Peter Heider

Einen besonderen Grund zum Feiern hat die Pfarrei Sankt Wolfgang am Sonntag, 22. September, beim Pfarrfest. Denn nach dem nun abgeschlossenen Umbau des Pfarrhofes wird das neue Pfarrbüro eingeweiht.

Nach Aussagen von Pfarrer Gerhard Krammer und Kirchenpfleger Albert Rieger waren die Sanierungs- und Umbauarbeiten des Pfarrhofes, in dem vor Jahren die drei örtlichen Pfarrer Johann Radinger, Josef Hosp und Wilhelm Zettler gewohnt hatten, unumgänglich. Die Bausubstanz aus dem Jahre 1928 und die Haustechnik waren in die Jahre gekommen, die Pfarreiengemeinschaft Meitingen sollte im einstigen Pfarrhof ein modernes, funktionelles Büro erhalten.

Als der Pfarrhof, das sogenannte Benefiziaten-Haus, entstand, gehörte Meitingen noch zur Pfarrei St. Clemens in Herbertshofen. Erst im Jahre 1941 wurde Meitingen eine selbstständige Pfarrei. Ende der 1980er-Jahre wurde zunächst eine Pfarreiengemeinschaft aus den Pfarreien St. Wolfgang in Meitingen und St. Nikolaus in Langenreichen gebildet, und im Jahre 2008 wurde die heutige Pfarreiengemeinschaft Meitingen, bestehend aus den Pfarreien St. Wolfgang, St. Clemens und St. Nikolaus gegründet.

Im Zuge der Umbau- und Sanierungsarbeiten am Meitinger Pfarrhof wurden unter anderem der Dachstuhl statisch neu gegründet, Traufgesims und Dacheindeckung erneuert, Isolierungsarbeiten durchgeführt und neue Sprossenfenster eingebaut, der Vorraum im Inneren des Gebäudes vergrößert, das WC verlegt und behindertenfreundlich umgebaut, die ehemalige Küche in ein Besprechungszimmer umgestaltet und der Keller ausgegraben und neu abgedichtet.

Die Außenfassade zeigt sich jetzt im neuen Glanz. Im bisherigen Garten wurden vier Parkplätze für Personal und Besucher errichtet. „Damit Besucher mit Handicap das neue PG-Büro problemlos erreichen können, wurde das Erdgeschoß barrierefrei ausgebaut“, schildert Albert Rieger.

Ein weiterer Grund für den Umbau sei auch die „pastorale Raumplanung 2025“ der Diözese Augsburg, die eine etwaige künftige Zusammenlegung der heutigen Pfarreiengemeinschaft Meitingen und der Pfarreiengemeinschaft Biberbach vorsieht. Die Um- und Ausbaukosten am Pfarrhof beziffert Albert Rieger mit 780000 Euro. Während der Bauphase wurde der Bürobetrieb der Pfarreiengemeinschaft übergangsweise ins Haus St. Wolfgang verlegt. Auch dieses Übergangsbüro ist jetzt wieder abgebaut und der Pfarrsaal wieder für seine eigentlichen Aufgaben zurückgebaut. Die Verantwortlichen sind dankbar, dass alle Arbeiten unfallfrei über die Bühne gegangen sind.

Das Pfarrfest wird nach dem Gottesdienst mit einem gemeinsamen Mittagsessen, das von der SGL-Seniorenkapelle musikalisch begleitet wird, eröffnet. Im Anschluss an die Segnung der neuen Räumlichkeiten gibt es Kaffee und Kuchen vom Katholischen Frauenbund Meitingen. Für die jungen Pfarrfestbesucher ist mit einer Schmink- und Malaktion, Torwandschießen, einer Hüpfburg sowie einer Kegelbahn für Kurzweil gesorgt. Zudem besteht für die Festgäste und Besucher die Möglichkeit, eine Ausstellung anlässlich des 100. Jubiläums des Christkönigsinstitutes im Saal der Einrichtung, ganz in der Nähe des Pfarrfestes, zu besuchen.

Parallel zum Unterhaltungsprogramm findet im alten Bauhof hinter dem Pfarrheim ein „Flohmarkt“ statt, bei dem hauptsächlich gut erhaltene Möbelstücke aus dem ehemaligen Bestand des Pfarrhofes und des Pfarrbüros erworben werden können. Bei schlechtem Wetter findet das Pfarrfest im Pfarrheim, dem Haus St. Wolfgang, gegenüber der Kirche statt.

