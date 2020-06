vor 47 Min.

Neue Aufgaben für den Chef der Lech-Stahlwerke

Die Lech-Stahlwerke in Meitingen haben seit Juni 2020 einen neuen technischen Geschäftsführer.

Plus Simon Zeilberger übernimmt Führungsposten in der Max-Aicher-Gruppe. Das Lech-Stahlwerk in Meitingen hat einen neuen technischen Geschäftsführer.

Veränderungen gibt es in der Geschäftsführung der Lech-Stahlwerke (LSW) in Meitingen. Der kaufmännische Geschäftsführer Simon Zeilberger ist seit Mai Vorstand der Max-Aicher-Stiftung und Geschäftsführer der Max Aicher GmbH & Co. KG. Neuer technischer Geschäftsführer der LSW ist Martin Kießling, er folgt auf Klaus Krüger, der ins Stahlwerk Annahütte zurückkehrt.

Nach Angaben des Unternehmens wurde der bisherige kaufmännische Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke GmbH, Simon Zeilberger, im Mai 2020 zum Vorstand der Max-Aicher-Stiftung und zum Geschäftsführer der Max Aicher GmbH & Co. KG berufen. Der 39-Jährige gehört seit 2014 zur Geschäftsführung der Lech-Stahlwerke in Meitingen.

Mehrjährige Erfahrung als technischer Geschäftsführer

Der aus Österreich stammende Zeilberger hat in Wien internationale Betriebswirtschaft studiert und wechselte 2008 von einer Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft in die Max-Aicher-Unternehmensgruppe. Bevor er 2014 in die Geschäftsführung der LSW in Meitingen berufen wurde, führte er die Tochtergesellschaft Max Aicher Recycling GmbH.

Martin Kießling ist neuer technischer Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke in Meitingen. Bild: Lech-Stahlwerke

Neben Zeilberger und Jochen Henze leitet seit Juni Martin Kießling die LSW, er übernimmt hier die technische Geschäftsführung. Der 54-jährige Diplom-Ingenieur hat nach einem Maschinenbaustudium mit der Fachrichtung Werkstofftechnik rund 20 Jahre im Präzisionsrohrbereich der Mannesmannröhren-Werke AG und deren Nachfolgegesellschaften gearbeitet. Dort sammelte er bereits fünf Jahre Erfahrung als Geschäftsführer in der Niederlassung in Frankreich, anschließend war er fünf Jahre technischer Geschäftsführer der Bilstein Group, des Marktführers für kaltgewalzten Präzisionsbandstahl.

Bisheriger Geschäftsführer wechselt zurück

Der bisherige technische Geschäftsführer Klaus Krüger verlässt Ende Juni die Lech-Stahlwerke und kehrt in die Geschäftsführung des Schwesterunternehmens Stahlwerk Annahütte zurück, der er bereits seit 2019 angehört hatte. Er ist seit 2014 in der Max-Aicher-Unternehmensgruppe in verantwortlicher Position tätig und war im Februar dieses Jahres zum technischen Geschäftsführer der LSW berufen worden. (AZ)

