Neue Bücher für junge Forscher

Bayernwerk spenden 1000 Euro für Bücherei in Violau

Ein großer Stapel neuer Bücher für neugierige junge Forscher und Entdecker steht in der Bücherei Violau für Leser zur Verfügung. Darunter sind viele Bücher zu naturwissenschaftlichen und technischen Themen, aber auch neue Bände, die interaktiv mit dem sogenannten Tip-Toi-Stift bedient werden können.

Dass die Bücherei ihren Bestand an Kinder- und Jugendbüchern aufstocken konnte, macht eine Spende der Firma Bayernwerk möglich. Das Unternehmen vergibt jedes Jahr 50 „Lesezeichen“ in Höhe von jeweils 1000 Euro an öffentliche Büchereien in Gemeinden mit bis zu 100000 Einwohner. Die Unterstützung ist an den Kauf neuer Bücher und Medien zur Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen gebunden. Darüber, dass der Bücherwurm in Violau in diesem Jahr von dem Sponsoring profitiert, sind Büchereileiterin Ruth Schmid und ihr Team begeistert.

„Wir haben bewusst hauptsächlich Medien aus dem MINT-Bereich angeschafft: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik“, erklärt Monika Klaus vom Einkaufsteam der Bibliothek. Bekanntlich seien diese Themen besonders wichtig.

Anlässlich des 50. Jahrestags der ersten Mondlandung gibt es einige neue Bücher zum Thema Raumfahrt, und auch auf spannende Titel zum Experimentieren dürfen sich die Jungleser freuen. (hwe)

Weitere Informationen unter www.buecherwurm-violau.de

