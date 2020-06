vor 20 Min.

Neue Busschleife für Gersthofer Anna-Pröll-Schule

Der Buswendeplatz an der neuen Mittelschule Gersthofen wird demnächst umgebaut.

Plus Während der Bauarbeiten wird die Theresienstraße gesperrt. Dabei kommt es dort ohnehin schon ständig zu Verkehrsproblemen durch parkende Autos und „Mama-Taxis“.

Von Gerald Lindner

Die neue Anna-Pröll-Mittelschule wird allmählich auch in ihren Außenbereichen fertiggestellt. In den nächsten Monaten ist nun die Zufahrt samt Buswendeschleife dran. Deswegen muss von Montag, 6. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 11. September, die Theresienstraße südlich der Johannesstraße beziehungsweise Quellenstraße gesperrt werden. Die Zufahrt zur Buswendeschleife ist in dieser Zeit ausschließlich für Baustellenfahrzeuge möglich.

Es wird ein Parkverbot angeordnet

Auf der Südseite der Quellenstraße werden drei Parkbuchten als Bushaltestellen für die Kleinbusse zur Franziskusschule beschildert. Auf der gegenüberliegenden Seite wird ein zeitlich beschränktes Haltverbot angeordnet, um Behinderungen des fließenden Verkehrs zu vermeiden. In der Johannesstraße, vor der Einmündung in die Theresienstraße, wird eine Haltestelle für die großen Schulbusse angeordnet. Während der Schulferien werden die Parkbuchten und die Haltestelle nicht für die Schulbusse benötigt.

Gersthofer Anwohner beschweren sich seit Jahren über die enge Situation

Die Verkehrs- und Parksituation in diesem Bereich ist sehr angespannt, wie nicht zuletzt Anwohner seit Jahren immer wieder bemängeln. So herrscht zu normalen Schulzeiten vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss Chaos durch Busse und Elterntaxis. Nicht selten kommen die Busse wegen der durch parkende oder haltende Autos verengten Fahrbahn – auch nördlicher in der Brahmsstraße – nicht durch.

Zuletzt war dies Thema bei der Gersthofer Bürgerversammlung im November. Bürgermeister Michael Wörle appellierte damals an die Anwohner: „Machen Sie die Eltern selbst darauf aufmerksam, dass sie den Verkehr behindern und für Gefahren sorgen.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen