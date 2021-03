17:30 Uhr

Neue Corona-Teststationen in Welden und Altenmünster geplant

Plus An immer mehr Orten im Landkreis Augsburg wird auf das Coronavirus getestet. Nun sind neue Stationen in Welden und Altenmünster geplant.

Von Philipp Kinne

Impfen und testen, das sind die beiden wichtigsten Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Was das Impfen angeht, konzentriert sich der Landkreis bislang auf die beiden Impfzentren in Gablingen und Bobingen. Tests hingegen können an immer mehr Stellen im Landkreis gemacht werden. Nun soll in Welden eine neue Teststation für die Region Holzwinkel entstehen. Auch in Altenmünster ist eine neue Station geplant.

Läuft alles nach Plan, soll man sich in Welden nach den Osterferien auf das Virus testen lassen können, sagt Bürgermeister Stefan Scheider. Um möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit zum Test zu geben, will Scheider ein neues Zentrum für die Verwaltungsgemeinschaft und die Region Holzwinkel schaffen. Entstehen soll das im Markttreff, dem Anbau ans Rathaus. "Der Ort ist gut geeignet, weil er barrierefrei ist und einen separaten Ein- und Ausgang hat", sagt Scheider.

Ehrenamtliche für neue Corona-Teststationen gesucht

Getestet werden soll zunächst in zwei bis drei Zeitfenstern in der Woche. Diese wären am Montag und Mittwoch jeweils abends und am Samstagvormittag. Die Gemeinde sucht nun nach ehrenamtlichen Helfern, welche die Schnelltests durchführen. Idealerweise werden Helfer mit medizinischen Vorkenntnissen gesucht. Willkommen seien aber auch alle anderen aus dem Holzwinkel, die nach entsprechender Einweisung helfen wollen. Interessierte können sich im Vorzimmer des Rathauses unter Telefon 08293/699-0 melden.

Noch ist allerdings unklar, ob die Gemeinde Welden das neue Testzentrum allein in die Hand nimmt oder ob das Rote Kreuz die Station übernehmen wird. "Dazu laufen gerade Gespräche", sagt Scheider. Er könne sich gut vorstellen, dass das geschulte Personal vom Roten Kreuz übernimmt und die Gemeinde mit freiwilligen Helfern unterstützt. Bislang hat das Rote Kreuz im Landkreis eine Teststation in Zusmarshausen, ab April ist eine weitere in Schwabmünchen geplant.

Nach den Osterferien sollen die neuen Testzentren in Welden und Altenmünster eröffnen

Auch in Altenmünster soll es ein neues Testzentrum geben, sagt Bürgermeister Florian Mair. Dort werden ebenso Helferinnen und Helfer gesucht, die nach einer entsprechenden Schulung die Tests durchführen. Wer sich hier einbringen möchte, kann sich bei der Gemeinde melden, Telefon 08295/96900. Bislang hätten sich bereits einige Freiwillige gemeldet, sagt Mair. Darunter auch Menschen mit medizinischem Hintergrund wie Arzthelferinnen oder Mitarbeiter von Apotheken. Entstehen soll die neue Teststation der Gemeinde Altenmünster im Feuerwehrhaus in Zusamzell.

Seit Kurzem kann man sich in Bonstetten auf das Corona-Virus testen lassen. Die Gemeinde arbeitet dazu zusammen mit der Anna-Apotheke aus Adelsried. Bild: Ursula Puschak

Läuft alles nach Plan, soll auch hier nach den Osterferien eröffnet werden. Aus Sicht von Bürgermeister Mair ergänzen sich die beiden geplanten Stationen der Gemeinden Welden und Altenmünster gut. "Natürlich können auch Leute aus Welden zu uns und umgekehrt zum Testen kommen", sagt Mair. Man wolle darauf achten, dass man sich bezüglich der Öffnungstage ergänzt.

Auch in Bonstetten kann man neuerdings Corona-Schnelltests machen



Wer nicht auf die geplanten Zentren in Welden oder Altenmünster warten kann, der kann ab sofort auch in Bonstetten getestet werden. Als Bürgermeister Anton Gleich vor kurzem in der Anna–Apotheke in Adelsried wegen eines Schnelltests anfragte, öffnete er sozusagen Türen. Apotheker Robert Görgey-Fidler konnte ihm zum einen mit den gewünschten Tests weiterhelfen, zum anderen kamen die beiden ins Gespräch. Nun bietet Bonstetten in Kooperation mit der Apotheke jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 14 Uhr im Bürgersaal (Hasenbergstraße 8) einen kostenfreien PoC-Corona-Schnelltest mit Zertifikat an. „Bei Bedarf können wir unser Angebot erweitern!“, sagt der Apotheker. Getestet werden kann nur mit Termin und bei Symptomfreiheit. Anmeldung unter www.anna-apotheke-adelsried.de oder telefonisch unter 08294/1717. (mit upu)

Eine Übersicht mit allen Möglichkeiten zum Testen im Landkreis finden Sie unter www.landkreis-augsburg-de/corona-testen.

