12:00 Uhr

Neue Deuter-Kampagne: Mit dem Rucksack in den Skatepark

Plus Der Outdoor-Ausrüstungshersteller Deuter macht Fotos für neue Kampagne. Sie entstehen auf der Anlage nahe dem Gersthofer Schulzentrum.

Von Diana Zapf-Deniz

Der renommierte Rucksackhersteller Deuter Sport mit Firmensitz in Gersthofen ist bekannt für Outdoor-Equipment wie Rucksäcke und Schlafsäcke. Doch diese sind inzwischen nicht nur reine Nutzartikel für Touren mehr, sondern auch modische Accessoires.

Deuter macht nun Rucksäcke für Skater

Normalerweise präsentiert das Traditionsunternehmen überwiegend Produkte für die Sport- und Bergwelt. Doch auch Schulrucksäcke sind weiterhin auf dem Vormarsch, und die Kinderrucksäcke sind gerade bei Waldkindergärten sehr beliebt. Aus diesem Grund gab es erstmals ein Fotoshooting für die neue Schulkampagne 2021 mit neuem Logo direkt in Gersthofen. Matthias Herr, Verkaufsleiter Urban Sales bei Deuter, kundschaftete die Ballonstadt nach einem geeigneten Platz für Aufnahmen aus und stieß dabei auf den Skatepark am Eichenlohweg. „Es kam uns zuerst ganz komisch vor, was Matthias Herr hier wollte“, sagt Daniel Zahner von der Skatecommunity sk8.comm aus Gersthofen und lacht. Doch dann war die Freude groß.

Sven Eitner, Gründer der sk8.comm, ist begeistert: „Dass so eine Firma so viel Bock hat, hier was zu machen, ist unglaublich.“ Die Stimmung sei grandios auf beiden Seiten. „Das ist der erste Dreh in Gersthofen selbst“, weiß Herr. „Die Skateanlage liegt direkt am Schulzentrum. Das passt perfekt. Denn die Schüler treffen sich nach der Schule draußen und hängen hier ab.“ Er nennt es „Outdoor Urbanität“ und findet dies eine schöne Ergänzung zum Deuter Thema „Outdoor“. Denn auch hier würden die Kids gemeinsam das Naturgefühl erleben.

Die Models für Deuters Werbung wurden im Internet gecastet

Fotograf Ralf Bernert fotografierte die Szenen nach den Wünschen des Unternehmensteams Matthias Herr, Robert Pfeiler und Anja Wanner. Es ergaben sich bei der „Foto-Session“ aber durchaus spontane Szenen, wenn die Models, welche die sk8.comm organisiert hatte, Blödsinn machten. Dann eilte Bernert samt Kamera dazu und fing die Real-Life-Szenen direkt ein. Der Skatepark wurde für die Aufnahmen extra gesperrt.

Skater Dominik Wörle berichtet: „Wir hatten das mit der Stadt Gersthofen abgesprochen, dass wir die Anlage für das Fotoshooting sperren dürfen.“ Außerdem freut sich Wörle: „Es ist das erste große Event seit der Eröffnung des Parks 2019.“ Die Anlage ist inzwischen weit bekannt. „Im Sommer kommen oft bis zu 100 Leute aus der Umgebung, aber auch aus Wertingen, Günzburg und München.“

Nun dürfte die Anlage durch die Werbeaufnahmen ein Stückchen mehr an Bekanntheitsgrad gewinnen. Das ist also rundum eine Idee, von der alle Beteiligten profitieren können.

Lesen Sie auch:

Themen folgen