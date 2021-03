vor 17 Min.

Neue Erdgasanschlüsse sorgen für Ärger in Biberbach

Gaszähler in einer Wohnung: In Biberbach soll es bald mehr Erdgasanschlüsse geben.

Plus Mehr Erdgas und schnelles Internet: Diese Aussicht ist verlockend für Biberbach. Doch in einem Ortsteil gibt es ein Problem.

Von Sonja Diller

Erdgas und Breitband für schnelles Internet in einem Paket soll es in Biberbach und dem Ortsteil Eisenbrechtshofen mit Zollsiedlung geben. Für den Hauptort Biberbach wurden dem Gemeinderat in jüngster Sitzung die beabsichtigte Nachverdichtung, für Eisenbrechtshofen und die Zollsiedlung die Daten zur möglichen Neuerschließung vorgestellt. Und dabei gab es Ärger.

In Biberbach gibt es bereits 162 Anschlüsse über gut fünf Kilometer Leitungsnetz. Nun sollen nochmals knapp zwei Kilometer dazukommen. In Eisenbrechtshofen zeigten bei einer Umfrage von 141 möglichen Anschlussstellen 88 Haushalte Interesse, in der Zollsiedlung wurde die zuerst vom Anbieter Schwabennetz geforderte Anschlussquote von 60 Prozent der Haushalte erreicht, und die Interessenten freuten sich schon über die neuen Möglichkeiten der Energie- und Breitbandversorgung.

Erdgas: Darum gibt es in der Zollsiedlung von Biberbach ein Problem

Doch dann wurde das Anforderungsprofil unerwartet erhöht. Von 62 möglichen Anschlüssen, in denen auch unbebaute Grundstücke enthalten sind, sollen nun 50 Haushalte den Vertrag für den Erdgasanschluss unterzeichnen. Andernfalls würde die Zollsiedlung nicht angeschlossen, wurde der Gemeinde mitgeteilt. Die "äußerst hohe Quote" an nun geforderten Anschlüssen irritierte nicht nur Bürgermeister Wolfgang Jarasch.

Gemeinderat Michael Kempter (FW), die frühere Gemeinderätin Gabriele Mader und Irene Schröttle waren von Haustür zu Haustür gegangen und hatten ihre Mitbürger über das Angebot informiert. "Eine tolle Leistung", würdigte der Bürgermeister den ehrenamtlichen Einsatz. Gern gemacht hat Gabriele Mader die Arbeit, ist aber unzufrieden mit dem Ergebnis für die Zollsiedlung. "Utopisch" ist für sie die neue Forderung nach einer Quote von 80 Prozent für den Anschluss der Siedlung.

In Eisenbrechtshofen werde die geforderte Anzahl an Hausanschlüssen voraussichtlich überschritten, da sollte in der Mischkalkulation ein besseres Angebot für die Zollsiedlung drin sein, so der Konsens im Rat. Auf Nachfrage erklärte Erdgas Schwaben, man bedauere, dass es zu Missverständnissen gekommen sei. Man werde auf jeden Fall in der Angelegenheit nochmals das suchen, denn die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gemeinden habe höchste Priorität, betonte Unternehmenssprecher Christian Blümm.

Die Biberbacher Schule bekommt neue Fenster

Den Bauantrag für die Sanierung der Biberbacher Schule brachte der Gemeinderat einstimmig auf den Weg. Verbesserungen beim Brandschutz, bei der Barrierefreiheit und der Tausch der zugigen Fenster sind geplant. Eile ist durchaus geboten, denn um in den Genuss der fest eingeplanten Förderung zu kommen, muss das Projekt bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Deshalb müssten die Ausschreibungen nun zügig erfolgen, so Architekt Klaus Nebe. In der übernächsten Sitzung des Gemeinderates könne man voraussichtlich an die Vergabe der Arbeiten gehen, so der Planer.

Vorrangig geht es um den Brandschutz, der nicht mehr den Auflagen genügt. Eine ganze Reihe von großen Türen im verwinkelten Bau müssen ausgetauscht werden. Zusätzlich soll durch zwei Hubtisch-Aufzüge der Zugang vom Schulhof zum Erdgeschoss und vom Erdgeschoss in eine Ebene der Klassenräume im Altbau barrierefrei werden. Die neuen Brandschutztüren sind gleichzeitig auch Teil des Fluchtwegkonzepts und müssten daher entsprechend mit Öffnungsautomatik ausgestattet sein.

Für die Umbauten zum Brandschutz und die Aufzüge gibt es 80 Prozent Zuschuss. Den Fenstertausch muss Biberbach in voller Höhe selbst finanzieren. Kosten von rund 900.000 Euro für das Gesamtprojekt standen bei der Schätzung 2018 im Raum. Mit einer jährlichen Kostensteigerung von fünf bis sieben Prozent müsse man bei den anstehenden Ausschreibungen rechnen, hatte Nebe bereits angekündigt.

