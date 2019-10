vor 18 Min.

Neue Fassade für den Messeturm

Gersthofer Glasspezialist Seele baut in Frankfurt

Fassadenbauspezialist Seele verbaut bei der Neugestaltung der Lobbyfassade des Frankfurter Messeturms die bislang größten, gebogenen Isolierglaseinheiten.

Der 1991 eröffnete Messeturm in Frankfurt am Main ist das zweithöchste Gebäude Deutschlands. Die im Erdgeschoss befindliche Lobby wird nach den Entwürfen des Architekten Helmut Jahn sowie Matteo Thun & Partners neu gestaltet. In diesem Zuge wird das Design der Lobbyfassade sowohl ästhetisch als auch energetisch modernisiert. Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Werner Sobek wurde die Fassade mit 17 Meter hohen Isolierglasscheiben geplant. Das Besondere ist die gebogene Form der Isoliergläser, die einen Radius von 24 Meter bilden. Jede Scheibe wird gebogen mit einem entsprechenden Stichmaß ausgeführt.

In sieben Monaten hat das Seele Team von Designern, Ingenieuren, Logistik- und Montagemitarbeitern/innen die Stahl-Glas-Konstruktion entwickelt und konnte mit der Montage starten. „Im Messeturm-Projekt ist all unsere Erfahrung bei übergroßen Scheiben gefragt, die wir in den letzten 15 Jahren gesammelt haben“, so Doris Erdt, Senior Design Manager bei der Seele GmbH.

Die Fassade besteht im Wesentlichen aus nur wenigen Bauteilen: Neun Scheiben und zehn Stützen kommen pro Seite zum Einsatz. Horizontal sieht das Design keine Unterbrechungen vor, weshalb es, trotz der Größe, leicht und transparent wirkt. Aufgrund der Übergröße sind die Scheiben speziell gelagert und fixiert.

Im Detail besteht die Fassade jeweils aus circa 17 x 2,8 Meter laminationsgebogenen Isolierglaseinheiten, die durch circa 3,5 Tonnen schwere Edelstahlstützen gehalten werden. Die Ausführung als Isolierglas mit Sonnenschutzbeschichtung verringert den Energieeintrag ins Gebäude.

Weitere Höhepunkte der Konstruktion sind die 17 Meter hohen, filigranen Edelstahlstützen, die die circa sechs Tonnen schweren Scheiben halten. Für die Pfosten konstruierte Seele eine spezielle Lagerung auf dem Lastwagen sowie eine Transporthilfe, um die Stützen ohne Verformung zu platzieren. (AL)

