Neue Feuerwehrler für Meitingen

Acht Männer und eine Frau erhalten ihre Zeugnisse

Ein Lehrgang MTA – Basismodul (entspricht der Feuerwehrgrundausbildung) mit abschließender Zeugnisübergabe wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen in den vergangenen Wochen an 20 Ausbildungstagen absolviert. Insgesamt nahmen neun Teilnehmer, darunter auch eine Frau, an der Ausbildung teil.

Folgende Teilnehmer absolvierten die Prüfung mit Erfolg: Wolfgang Häusler (SGL Werksfeuerwehr), Aiko Czichon, Lucy Allison Czichon, Torsten Niemann, David Huse (alle FF Meitingen), Dennis Csutor, Kilian Eser, Christian Matysick (alle FF Herbertshofen) und Michael Schwarzbart (FF Kühlenthal).

Aus den Händen von Lehrgangsleiter Anton Kraus, Bürgermeister Michael Higl und Kreisbrandmeister Bernd Schreiter erhielten die Ausbildungsteilnehmer ihre Zeugnisse. „Das Engagement und der Wissensdurst der Feuerwehrler während des Lehrgangs war vorbildlich und hat demonstriert, dass alle für den Dienst am Nächsten im Notfall künftig bestens gewappnet sind“, sagte Kraus. (peh)

