27.03.2019

Neue Führung beim TSV

Der TSV Zusamzell-Hegnenbach zieht Bilanz und wählt

Der TSV geht mit einigen Änderungen im Vorstandsteam in die kommenden drei Jahre. Vorsitzender Karl Tretter konnte im Sportheim fast 50 Mitglieder begrüßen. Er zog in seinem Jahresrückblick ein positives Resümee und erinnerte dabei an zahlreiche Aktivitäten des Vereins, beispielsweise an das 50-jährige Gründungsjubiläum im Juli. Zum Abschluss lobte er auch die gute Zusammenarbeit innerhalb der Vorstandschaft.

Im gesamten Fußballbereich ist der TSV in Spielgemeinschaften aktiv. Die AH, die mit Reutern und Villenbach eine Gemeinschaft bildet, hat im vergangenen Jahr drei Zusampokalspiele ausgetragen. Neun Jugendliche aus Zusamzell sind bei Mannschaften der JFG Holzwinkel aktiv. Im Seniorenbereich ist der TSV zur vergangenen Saison eine neue Spielgemeinschaft mit dem FC Reutern eingegangen. Hier wurde besonders die Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein und die Kameradschaft innerhalb der SG lobend erwähnt. Dazu tragen auch die Trainer Stephan Dopfer und Thomas Fischer bei. Bei den Teenie Dance Gruppen werden derzeit rund 80 Mädchen von Corinna Egermann mit ihren Trainerinnen betreut. Soeben zu Ende gegangen ist die Hauptsaison mit den Faschingsauftritten.

Der neue Vorstand des TSV setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Karl Tretter, stellvertretende Vorsitzender Christian Petruck, Kassiererin Anita Kraus, Schriftführerin Elke Farchmin, Beisitzer sind Rita Thrul, Anja Kerner, Michael Petruck, Andreas Farchmin. (AL)

