19:00 Uhr

Neue Gaunerzinken in Dinkelscherben - Was steckt dahinter?

In Dinkelscherben und Zusmarshausen sind Kreide-Zeichen an Mülltonnen oder Zäunen aufgetaucht. Dahinter könnte eine Bettlerbande stecken.

Von Philipp Kinne

Gaunerzinken zeigen in der Regel Verbrechern an, wo etwas zu holen ist. Zuletzt sind in Zusmarshausen ominöse Zeichen aufgetaucht. Mit Kreide sollen zwei Männer etwa zehn Zentimeter lange Längs- oder Querstriche an Fensterläden oder Mülltonnen gezeichnet haben. Laut Polizei sind derartige Zeichen jetzt auch in Dinkelscherben aufgetaucht.

Zeichen sehen anders als bekannte Gaunerzinken aus

Auf mehreren Grundstücken seien an Zäunen, Fensterläden oder Mülltonnen neue Zeichen zu sehen, erklärt Raimund Pauli, Leiter der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Einer der Anwohner habe sich an die Polizei gewandt. Noch sei unklar, was mit diesen Zeichen ausgedrückt werden soll. Sie sehen laut Polizei anders aus, als die bekannten Gaunerzinken. Eine gezackte Linie stellt zum Beispiel eine Warnung dar und bedeutet „Vorsicht, bissiger Hund“. Der umgedrehte Buchstabe „T“ steht für eine alleinstehende Person, zwei „T“ miteinander verbunden weisen Kriminelle auf alte Menschen in einem Haus hin. Ein Kreuz ist eine Handlungsanweisung und heißt: „Fromm stellen.“

Polizei hat einen Verdacht

Hinter den ominösen Zeichen könnte laut Polizei eine Bettlergruppe stecken, die in den vergangenen Tagen immer wieder in der Gegend gesehen wurde. Die Polizei ermittelt nun, was hinter den Symbolen stecken könnte. Zusätzlich werde in den betroffenen Wohngebieten präventiv Streife gefahren. Raimund Pauli betont, dass es bislang zu keiner Straftat im Zusammenhang mit den aktuellen Zeichen gekommen sei. Immer wieder tauchen ähnliche Symbole auf, sagt er. Seiner Erfahrung nach komme es aber selten zu Verbrechen, die damit in Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet Anwohner wachsam zu sein und Auffälligkeiten zu melden. Auch wer ein solches Symbol auf seinem Grundstück findet, solle die Polizei rufen.

Themen Folgen