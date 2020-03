14:00 Uhr

Neue Gehwege für das Baugebiet in Altenmünster

Der Gemeinderat Altenmünster beschließt den Neubau von Gehwegen. Die Kosten liegen bei rund 340.000 Euro.

Von Josef Thiergärtner

Wallfahrer und Spaziergänger, die von Altenmünster nach Violau unterwegs sind, die Anwohner „Am Nonnengraben “ oder Freiweg vermissen ihn schon lange: einen sicheren Gehweg entlang der Eichholzstraße. In seiner jüngsten Sitzung hat nun der Gemeinderat nach längerer Debatte beschlossen, diese Lücken zu schließen. Notwendig machte diese Maßnahme auch die Erschließung des neuen Baugebietes „Am Violauer Weg“, in dem sich viele junge Familien ansiedeln werden und für ihre Kinder einen sicheren Weg in den Hauptort wünschen.

Bevor das Gremium aber grünes Licht für den Ausbau geben konnte, mussten noch einige Zusatzaufgaben geklärt werden. Eine Wasserleitung, die in Richtung Freiweg bisher auf einem Privatgrund liegt, muss verlegt werden. Dafür stellte Geschäftsführer Markus Kapfer vom gleichnamigen Dillinger Ingenieurbüro verschiedene Varianten vor. Seine favorisierte Lösung sieht eine Verlegung in die Straße vor. Der Vorteil ist dabei, dass ein größeres Stück neue Leitung eingebaut werden kann und kein Konflikt mit bestehenden Leitungen der Telekom oder LEW entsteht, wie beim klassischen Gehwegeinbau. Ein Bau entlang der Grundstücksgrenzen für den 23 000 Euro veranschlagt waren, birgt ebenfalls Risiken in sich. Die Argumente des Fachmanns überzeugten die Gemeindevertreter und so beschlossen sie einstimmig dessen Vorschlag, der zwar mit 33 000 Euro zu Buche schlägt, dafür aber nachhaltiger erscheint.

Gesamtkosten von 340.000 Euro für den neuen Gehweg in Altenmünster

Kein Zweifel bestand an der Notwendigkeit, die fehlenden Gehweglücken entlang der Eichholzstraße , zu schließen. Für das Teilstück von der Einmündung Gartenstraße bis zum Freiweg sind 60 000 Euro veranschlagt. Von der Anbindung „Am Nonnengraben “ bis zur Hauptstraße werden 185 Meter neuer Weg mit 247 000 Euro kalkulierten Kosten erstellt. In den Gesamtkosten von 340 000 Euro ist auch eine Verbesserung der Einmündung von der Hauptstraße in die Eichholzstraße enthalten. Die bestehende Verkehrsinsel mit Feldkreuz, Baum und Verkehrszeichen führte bei den von Süden her links abbiegenden Sattelzügen wiederholt zu Schwierigkeiten, sodass diese oft auf die Gegenseite ausweichen mussten. Im Zuge der Neubaumaßnahmen wird die Verkehrsinsel nun zurückgebaut und durch eine aufgemalte „Insel-Markierung“ ersetzt. Das Feldkreuz wird dafür an die Einmündung zum Freiweg versetzt.

Den ersten Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Doppelcarport im neuen Baugebiet „Violauer Weg“ genehmigte der Rat ohne Gegenstimme. Damit die Bauherren und die ausführenden Firmen auch zu dieser Baustelle finden, können sie ab jetzt auch einen Straßennamen angeben. Aus mehreren Vorschlägen wurde die Straßenbezeichnung „Mönchsfeld“ für die neue Siedlung einstimmig gewählt.

