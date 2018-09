vor 36 Min.

Neue Gersthofer Skateanlage steht bis November

Mehrere solcher Module sollen in der Gersthofer Skatebahn verwendet werden.<b> </b>

Derzeit wird die alte Bahn in Gersthofen am Eichenlohweg abgebrochen. Die neue kostet voraussichtlich 350 000 Euro.

Von Gerald Lindner

Gewaltig in die Jahre gekommen ist die Skateanlage der Stadt Gersthofen am Eichenlohweg in der Nähe des Schulzentrums. Das soll jetzt bald vorbei sein. Der Stadtratsbeschluss steht, die Planungen laufen. Mit einem Budget von circa 350000 Euro wird aktuell eine neue Skate- und Bikeanlage geplant, Standort bleibt mit dem Eichenlohweg der alt bewährte.

In einem im Frühjahr veranstalteten Workshop im Rathaus, an welchem zahlreiche Kinder, Jugendliche und Interessierte teilnahmen, berichtete der Schweizer Experte Erwin Rechsteiner über den aktuellen Planungsstand. Mit über 20 Jahren Erfahrung zählt der Planer des Unternehmens Bowl Construction zu den absoluten Spezialisten auf dem Gebiet und betreut neben dem Projekt in Gersthofen internationale Bauvorhaben im Bereich Skaten und Biken.

Gersthofer Stadträten war erster Entwurf zu teuer

Ursprünglich hatte Erwin Rechsteiner circa 500000 Euro an Kosten angesetzt. Dies erschien aber den Gersthofer Stadträten zu teuer. So musste Rechsteiner sein Konzept bereits in der betreffenden Sitzung abspecken, was damals den Jugendlichen sauer aufstieß.

Die Nutzer der Anlage tauschten sich intensiv aus und konnten allerdings auch in der abgespeckten Variante ihre Wünsche und Anregungen einbringen, damit die verschiedenen Hindernisse des Parcours mit den jeweiligen Kurven und Winkeln fahrbar umgesetzt werden. „Die neue Skate- und Bikeanlage wird im Landkreis ein absolutes Highlight, da sind sich alle Beteiligten einig“, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder auf Anfrage. Bei speziellen „Roadtrips“ der Profis wird Gersthofen künftig sicher auch ein Stop werden, versicherte Erwin Rechsteiner, der mehrmals persönlich in Gersthofen die neuesten Planvarianten vorstellte.

Dem Planer zufolge ist die Anlage auch für Erwachsene attraktiv, das betonte er mehrfach. „Sie soll zum Treffpunkt für Jung und Alt werden.“

Die Abbrucharbeiten laufen

In dieser Woche haben die Arbeiten an der Anlage im Eichenlohweg begonnen. Die alten Bauteile werden abmontiert und das Areal für die umfangreiche Neugestaltung durch Abbrucharbeiten vorbereitet. Die Bauarbeiten sollen dann bis Mitte November abgeschlossen sein und damit insgesamt circa zwölf Wochen andauern. Je nach der Wetterlage werden die Grünarbeiten ebenfalls in diesem Zeitraum, allerdings eher zum Schluss der Maßnahme, durchgeführt.

Die Anlage besteht aus mehreren Modulen, die gemeinsam mit den Nutzern festgelegt wurden. Wie die Anordnung welcher Module stattfindet, wurde ebenfalls gemeinsam in einem Workshop diskutiert und geplant.

Am Samstag, 15. September, wird im Laufe des Vormittags ein offizieller Spatenstich auf dem Gelände erfolgen.

