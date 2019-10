00:31 Uhr

Neue Gesichter auf den ersten Plätzen

Die Ortssprecher Martina Bauer und Fabian Münch führen die Grünen an

Von Angela David

Die Stadtberger Grünen haben bei ihrer Ortsversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste zur Kommunalwahl 2020 gewählt. Die Ortssprecher Martina Bauer und Fabian Münch – übrigens nicht verwandt mit Stadtrat Johannes Münch von Pro Stadtbergen – führen die Liste an. Beide freuten sich über die hohe Zahl an politisch Interessierten, die gleichzeitig bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auf der Liste für die Grünen zu kandidieren. An der Versammlung nahmen 20 Mitglieder teil.

Dann wurden die Besonderheiten der Listenaufstellung erläutert, insbesondere das Frauenstatut, das verlangt, dass auf der Liste immer abwechselnd eine Frau und ein Mann kandidieren. Das gelang erfreulicherweise mit Ausnahme von Platz sieben, den die Versammlung ohne weibliches Veto für einen Mann freigab.

Stadträtin Stefanie Benz, die 2014 noch das zweitbeste Wahlergebnis holte, steht diesmal auf dem vorletzten Platz der Liste. „Das hat reine berufliche und private Gründe“, sagte die Rechtsanwältin auf Nachfrage unserer Zeitung. Als sie in den Stadtrat einzog, waren ihre beiden Kinder noch klein und sie hat wenig gearbeitet. Nun arbeitet sie wieder Vollzeit „und schaffe es kaum noch, alles unter einen Hut zu bringen“, so Benz. Die Stadtberger Grünen freuen sich, dass es gelungen ist, eine sehr gut besetzte Liste aufzustellen, in der alle Ortsteile, alle Altersgruppen und verschiedenste Berufe vertreten sind.

