00:32 Uhr

Neue Gesichter bei CSU Täfertingen

Vorsitzender ist jetzt Erwin Gutmayr. Bürgermeister berichtet von Erneuerung der Wasserleitung

Unter der Leitung des neugewählten Vorstands des Ortsverbands Täfertingen feierten die Mitglieder und deren Familien im Garten des Pfarrheims ihr Sommerfest. Neuer Ortsvorsitzender ist Erwin Gutmayr. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Uwe Krüger und Josef Bigelmaier.

Neu ins Amt der Schriftführerin gewählt wurde Heike Bittner. Weitere Mitglieder der Vorstandschaft sind Wolfgang Wagner, Ingeborg Sumser und Ronald Niklas.

Gast bei dem Fest in seinem Heimatort war auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz. Bürgermeister Richard Greiner berichtete von der Baumaßnahme in der Raiffeisenstraße in Täfertingen. Um Wasserrohrbrüche zu vermeiden, müsse die in die Jahre gekommene Wasserleitung durch eine sogenannte „duktile Gussleitung DN 100“ erneuert werden. Die Leitung ist ca. 110 Meter lang. Die Kosten belaufen sich auf ca. 112000 Euro, Baubeginn war Mitte Juli. „Wir wollen die Arbeiten bis Mitte August beendet haben. Wichtig ist uns, dass bei den meisten Anliegern der Wasserleitungshausanschluss miterneuert wird“, so Greiner. (AL)

