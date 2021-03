18:30 Uhr

Neue Gruppe will Schwung in Debatte zu Windrädern bei Dinkelscherben bringen

Plus Die Initiative "Forum Energiewende Dinkelscherben" will die Energiewende vorantreiben und setzt sich für den Bau von Windrädern ein. Doch es gibt Gegenwind.

Von Philipp Kinne

Es ist still geworden um die Pläne zum Bau neuer Windräder bei Dinkelscherben. Im November hatte der Gemeinderat beschlossen abzuwarten, bis der Investor einen Antrag vorlegt. Seit Bekanntwerden der Pläne gibt es Protest. Nun formiert sich in der Gemeinde aber eine Gruppe, die sich unter anderem für Windenergie stark macht. Forum Energiewende nennt sich die Gruppe.

Auslöser für die Gründung war die Diskussion um die Windräder, erzählt Hans Feldbauer. Der SPD-Gemeinderat ist einer der Initiatoren. Auch Mitglieder der Grünen finden sich in den Reihen. Feldbauer ist aber wichtig, dass es sich um eine überparteiliche Bürgerinitiative handelt. Nach eigenen Angaben zählen bislang etwa 40 Mitglieder zu der Gruppe. Ihr Ziel: Bewusstsein für die Notwendigkeit der Energiewende zu fördern und sich für konkrete Projekte im Kampf gegen den Klimawandel in Dinkelscherben einzusetzen.

Forum Energiewende will Windräder in Dinkelscherben vorantreiben

Allen gemein ist, dass sie Windenergie fördern möchten. " Bayern ist da sehr im Rückstand", meint Petra Strack vom Energieforum. Das liege vor allem an der 10-H-Regel. Demnach muss ein Windrad in Bayern einen Mindestabstand vom Zehnfachen seiner Höhe zur nächsten Ortschaft einhalten. "Dass sich in unmittelbarer Baunähe Widerstand regt, ist normal", sagt Strack. Aus ihrer Sicht stehe das Gemeinwohl aber über den Nachteilen. Persönlich habe sie lieber ein Windrad in der Nachbarschaft als ein Atomkraftwerk.

Ähnlich sieht das auch Friederike Graß, eine weitere Initiatorin der Gruppe. Sie stammt ursprünglich aus der Nähe des Hambacher Forsts, erzählt sie. Dort würden ganze Ortschaften weggebaggert, um Braunkohle-Energie zu fördern. Auch das Haus ihrer Großeltern sei deshalb im vergangenen Jahr abgerissen worden. "Es ist dramatisch, was da passiert", sagt Graß. Deshalb setzt sie sich für erneuerbare Energien wie Windkraft ein. Graß: "Es geht um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder." Auch für Hans Feldbauer steht fest, dass Windkraft zur Einsparung von CO 2 beitragen kann. Ein modernes Windrad könne in der Energiegewinnung so viel CO 2 vermeiden, wie ein Wald mit 1100 Hektar bindet.

Online-Vorträge zu Energiewende in Dinkelscherben

Diese und ähnliche Fakten will das Forum Energiewende bei verschiedenen Veranstaltungen vermitteln. Wegen Corona finden die aktuell nur online statt. Bislang haben bereits verschiedene Experten Vorträge zu Klimathemen gehalten. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels zu schaffen und konkrete Lösungen aufzuzeigen.

Die neue Gruppe will sich auch dafür stark machen, dass aus den Windrädern ein Projekt wird, an dem sich die Bürger beteiligen können. Dazu würden sie ihr Eigenkapital in das Projekt stecken und dafür später eine Rendite bekommen. Ob das lukrativ ist, hängt vor allem davon ab, wie viel Energie erzeugt werden kann. Das wird zur Zeit untersucht. Außerdem laufen Gutachten zum Artenschutz.

In der Nähe von Dinkelscherben sind zehn Windräder geplant. Wie könnte das aussehen? Ein Besuch bei den Windrädern im Scheppacher Forst bei Zusmarshausen. Video: Marcus Merk

Seit die Pläne zu den Windkraftanlagen bekannt wurden, gibt es im Gemeindegebiet auch Gegenwind. Der kommt vor allem aus dem Ortsteil Ettelried, in dessen unmittelbarer Nähe der Windpark entstehen könnte. Wie berichtet, finden sich in dem Ort etliche Protest-Plakate, die vor den Folgen für Natur und Mensch warnen. Die Gegner des Projekts fürchten einen massiven Eingriff in die Umwelt. Etliche Bäume müssten umgemacht werden, um die Anlagen im Wald zu realisieren. Außerdem fürchten die Gegner den Lärm der Anlagen, Folgen für das Grundwasser oder einen Wertverlust der Immobilien im Ort.

Unter Anwohnern in Ettelried regt sich Widerstand

Nach den im vergangenen Jahr vorgestellten Plänen des Investors könnten im Wald auf einer Fläche von 140 Hektar, zehn Windräder entstehen. Dauerhaft gerodet werden müsste eine Fläche von 0,5 Hektar je Anlage. Weil für den Aufbau der Anlagen schweres Gerät notwendig ist, müssten wohl auch die Waldwege verbreitert werden. Mit den zehn Windrädern könnten laut Investor etwa 25.000 Haushalte jährlich mit Strom versorgt werden. Nach diesen ersten Plänen verstößt ein großer Teil der geplanten Anlagen gegen die sogenannte 10-H-Regel. Deshalb bräuchte es Sondergenehmigungen.

Es gibt aber auch Anlagen, die den vorgeschriebenen Abstand zum Dorf einhalten würden. Nach aktuellem Stand sind das vier Anlagen. Da es sich bei Windenergieanlagen um privilegierte Baumaßnahmen im Außenbereich handelt, würde für diese vier Windräder grundsätzlich Baurecht bestehen. Das Genehmigungsverfahren läuft dann erst mal über das Landratsamt Augsburg. Zuletzt erklärte Projektleiter Alexander Bromberger, dass sich die Firma Juwi vorstellen könnte, nur die Windräder zu bauen, welche die Abstandsregeln einhalten.

