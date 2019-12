vor 18 Min.

Neue Gruppierung will Visionen für Gersthofen entwickeln

Zur Auftaktveranstaltung der Jungen Ideen kommen 30 Bürger. Warum sich Stadtrat Markus Brem von den Freien Wählern dafür interessiert.

Von Gerald Lindner

Weg von Parteistrukturen, weg von reiner Verwaltung in Gersthofen hin zu gemeinsamen Visionen: Dies hat sich Max Lenz zum Ziel gesetzt und will eine neue Gruppierung gründen. Zu einem ersten Treffen fanden sich gut 30 Interessenten ein, darunter auch bekannte Gersthofer.

Lenz unterteilte in seiner Einleitungsrede den heutigen Stadtrat in drei Altersgruppen. „Zwischen 20 und 40 Jahre sind lediglich zwei Räte, die größte Gruppe bilden die Vertreter von 40 bis 60 mit 20 Mandaten, die zwischen 60 und 80 Jahren beanspruchen acht Sitze.“ Er habe „meine Generation in dem Gremium als unterbesetzt erlebt.“ Dabei gehe es nicht um das reine Lebensalter. „Wir wollen Mitstreiter, die junge Ideen einbringen, das Geburtsjahr ist nicht wichtig.“

Die neue „Bewegung“ will frei von Parteidenken sein

Wichtig sei ihm und Mitinitiator Nico Meitinger aber, dass die neue „Bewegung“ absolut frei von Parteidenken sei und man sich hier ohne eine formelle Mitgliedschaft anschließen und engagieren kann. „Es gibt immer mehr Menschen, die sich für Politik interessierten, aber mit den Parteien nichts anfangen können.“ Und Deutschland gehöre zwar zu den weltweit besten Ländern, aber es werde abgehängt, weil die Entwicklungen in Ländern wie den USA oder China inzwischen viel schneller fortschritten, so Lenz. In dieser Auffassung waren sich die Teilnehmer der Veranstaltung mit ihm einig.

Der wohl prominenteste davon ist Markus Brem aus Hirblingen, der seit 2008 ein Stadtratsmandat für die Freien Wähler hat, aber kürzlich erklärt hat, dass er nicht mehr für den Rat kandidieren wolle. Brem hatte anlässlich seines 50. Geburtstags vor einigen Wochen ein Buch zum Thema „Konversion“ geschrieben und herausgebracht, das in den Raum stellt, „dass wir viele Dinge grundsätzlich neu angehen sollen, zum Beispiel bei der Bauleitplanung, beim Wohnen und bei der Mobilität – mehr Nachhaltigkeit und weniger Flächenversiegelung“.

Das Wissen der älteren Generationen nicht ignorieren

Max Lenz hatte das Buch gelesen, fand darin einige seiner Gedanken wieder und setzte sich mit Brem in Verbindung. „Als Parteifreier finde ich – je mehr Menschen sich bereiterklären, für den Stadtrat zu kandidieren, umso besser“, erklärte Markus Brem auf Nachfrage. Sein derzeitiger Freie-Wähler-Fraktionskollege und Onkel von Max Lenz, Herbert Lenz, der selbst in den 60ern ist, betrachtete den Vorstoß der „Jungen“ ebenfalls als unterstützenswert, appellierte aber daran, das Wissen der älteren Generationen nicht zu ignorieren.

Als die Teilnehmer des ersten Treffens über die Gründe für ihr Interesse an einer neuen Gruppierung sprachen, kamen einige Themen immer wieder zur Sprache: Gersthofen sei zwar reich, nütze dies aber nicht, es werde seit Jahren vor allem verwaltet, sonst tue sich fast nichts. Auch bei der Digitalisierung gebe es erhebliche Defizite.

Mindestens 190 Unterstützungsunterschriften werden benötigt

Max Lenz fühlte in dem Treffen „eine Aufbruchstimmung“. In eine Unterstützungsliste trugen sich spontan 30 der Anwesenden ein. In den kommenden Tagen will Lenz versuchen, eine Kandidatenliste für den Stadtrat aufzustellen. „Ich hoffe dass wir mindestens die zehn Menschen finden, die wir brauchen, um wir die Liste beim Wahlamt einreichen zu können.“ Das soll dann am Montag, 23. Dezember, geschehen. „Dann brauchen wir noch mindestens 190 Unterstützungsunterschriften, damit wir zur Wahl zugelassen werden.“ Lenz machte auch deutlich: Wenn wir uns zur Wahl stellen – dann wird es auch einen Bürgermeisterkandidaten geben.“

Ob Markus Brem wirklich bei seinem angekündigten Rückzug aus der Gersthofer Stadtpolitik bleibt, konnte er nicht sagen. „Das ist eine interessante Geschichte: Wenn Menschen auf mich zukommen, ich solle kandidieren, würde ich es mir noch einmal überlegen“, so Brem.

Themen folgen