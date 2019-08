vor 41 Min.

Neue Gürtel im Jiu-Jitsu

Die Sommerprüfungen der Jiu-Jitsu-Abteilung des TSV-Steppach setzten sich aus (je nach Gürtelgrad unterschiedlich anspruchsvollen) Hebel-, Wurf- und Kontrolltechniken zusammen. Zudem mussten die Prüflinge auch über theoretisches Hintergrundwissen verfügen. So mussten die Kinder beispielsweise erklären, wie man einen Notruf absetzt.

Denn obwohl Kampfkunsttraining in erster Linie Spaß machen und Freude an Bewegung und Miteinander vermitteln soll, „ist sie auch Medium, um das Selbstbewusstsein der Kinder zu fördern und für schwierige Situationen Handlungsoptionen zu bieten“, so Prüfer und Trainer Daniel Miller (2. Dan Jiu-Jitsu).

Insbesondere bei den zu beherrschenden Falltechniken zeigte er ein kritisches Auge, diese sind ihm und dem Abteilungsgründer Tobias Vandrey (4. Dan Jiu-Jitsu) besonders wichtig.Am Ende des Tages nahmen alle Prüflinge ihre neuen Gürtelgrade in Empfang. (AL)

