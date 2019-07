00:33 Uhr

Neue Hitzewelle: Ansturm auf die Freibäder

Tausende Besucher erwartet. In Kutzenhausen werden die Öffnungszeiten verlängert

Die Temperaturen sollen in dieser Woche wieder über die 30-Grad-Marke klettern. Das heißt: Tausende Besucher werden in die Freibäder strömen, um sich abzukühlen. Die Bäder sind gewappnet – so stellen sie sich auf den Ansturm ein:

Das war ein Rekord: An die 5500 Besucher suchten an Spitzentagen der letzten Hitzewelle eine Abkühlung in Gersthofen – zu viel. Offenbar war die Hitze vier Badegästen zu Kopf gestiegen: Es kam zu einer Auseinandersetzung, die die Polizei klären musste. Seit dem großen Ansturm hat das Bad eine Obergrenze von 4000 Besuchern eingeführt. Diese gilt auch in den Sommerferien. Und: Das Freibad arbeitet weiterhin mit einer Securityfirma zusammen, die je nach Wetter die Bademeister unterstützt – mehr Sicherheitspersonal brauche das Bad aber nicht, sagt Bürgermeister Michael Wörle. Durch die gedrosselte Besucherzahl könne die Sicherheit im und vor dem Freibad gewährleistet werden. So soll sich auch die teilweise angespannte Parkplatzsituation von selbst regulieren, sagt Wörle. Wegen einer Baustelle an der Sportallee gegenüber des Sportgeländes staute es sich auf der engen Straße an heißen Tagen. Entlastung sollte ein Gratis-Busticket für Dauerkartenbesitzer bringen. Dieses werde laut Wörle bislang aber nur wenig genutzt: „Die meisten Besucher haben Tagestickets“ – und für sie gelte die Regelung nicht.

Es verlängert die täglichen Öffnungszeiten nicht, auch wenn es wegen der Hitze und den Sommerferien einen größeren Ansturm geben könnte, erklärt Marion Halamay von der Gemeinde Fischach. „Durchschnittlich 2000 Besucher verzeichnen wir pro Tag“, rechnet sie vor, allerdings schwankten die Zahlen je nach Wetter. Absoluter Rekord war das letzte Juniwochenende mit 3200 Badegästen. Sehr gut angenommen wird das Kulturprogramm, das fortgesetzt wird: Am 3. August kommt der Musikverein Aretsried zur Serenade, eine Woche später spielen Chris Sesar & Gill Halliday.

Auch das Gartenhallenbad Stadbergen, das einen Außenbereich für Kinder hat, erlebte über die Pfingstferien einen Besucheransturm. „Mit rund 1300 Gästen waren wir gut ausgelastet, das war gigantisch“, erinnert sich Badleiter Jörg Pecher. Für die Sommerferien wird sich an dem Abgebot jedoch nichts ändern. Einzig zwei weitere Rettungsschwimmer überwachen den Außenbereich.

Eine Obergrenze für Badegäste wird es nicht geben, obwohl die Bademeister laut Bürgermeister Michael Higl gut ausgelastet sind.

Für das Freibad plant Bürgermeisterin Silvia Kugelmann ebenfalls keine Obergrenze, auch wenn an Spitzentagen doppelt so viele Gäste kommen. Wenn es heiß wird, verlängert das Bad aber seine Öffnungszeiten bis auf 20 Uhr.

Dort werden die Öffnungszeiten dem Wetter angepasst. „Bei größerem Interesse überlegen wir, die Öffnungszeitenzu verlängern“, sagt Bürgermeister Edgar Kalb. (mells/mcz)

