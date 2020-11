06:00 Uhr

Neue Idee für zweite Ausfahrt aus dem Neusässer Gewerbegebiet

Plus Das Gewerbegebiet-Nord in Neusäß liegt an stark befahrenen Umgehungsstraßen. Die Ausfahrt für Autofahrer und der Zugang für Schüler zur Tankstelle sollen verbessert werden.

Von Regine Kahl

Das neue Gewerbegebiet von Neusäß an der Autobahn ist zwar noch nicht vollständig bebaut, doch zieht es jetzt schon viel Verkehr an und liegt sowieso schon an der stark befahrenen Nord-Süd-Spange. Das Problem: Die Linksabbieger an der Kreuzung der RAN-Tankstelle kommen oft nur schlecht aus dem Gewerbegebiet raus Richtung Autobahn. Die Stadträte sind sich einig, dass das Gewerbegebiet noch eine zweite Ausfahrt im Süden gegenüber dem Schulzentrum bekommen müsse. Dafür spricht auch, dass Schüler die Entlastungsstraße, auf der Tempo 70 gilt, gefahrloser queren können. Stadtbaumeister Dietmar Krenz hat als Lösung eine Idee aus Eching am Ammersee mitgebracht.

Viel Verkehr auf der Neusässer Nord-Süd-Spange

Als Erstes stellte Krenz im Planungs- und Umweltausschuss die erstaunlichen Ergebnisse einer Verkehrszählung an der Kreuzung der Umgehung/Boschstraße (also bei der Tankstelle) vor. Denn obwohl in einer Ferienwoche und in Corona-Zeiten gezählt wurde, kam man dort auf 20.000 bis 21.000 Fahrzeuge am Tag. Krenz: "Das ist für Neusässer Verhältnisse viel, da gibt es nicht viele Stellen in der Stadt mit solchen Zahlen." Fünf bis sechs Prozent davon ist Schwerlastverkehr, das ist laut Krenz für eine Staatsstraße ein normaler Wert. Es sind aber am Tag auch 350 bis 380 Fahrradfahrer entlang der Nord-Süd-Spange unterwegs.

Krenz zeigte sich überrascht von einem weiteren Ergebnis: Viele Fahrzeuge kommen von der A8 und biegen in die Boschstraße ins Gewerbegebiet ab. Das Problem an dieser Kreuzung ist allerdings nicht das Abbiegen, sondern das Rausfahren aus dem Gewerbegebiet, vor allem nach links. Zu Spitzenzeiten des Verkehrs zum Beispiel am Freitagnachmittag muss ein Autofahrer dort laut Gutachten im Schnitt 80 Sekunden warten, bis er rausfahren kann. Eine Ampel an dieser Stelle sieht Krenz kritisch. Es bestünde die Gefahr eines Rückstaus Richtung Autobahn, und die Zufahrt Richtung Täfertingen wäre dann blockiert.

Rückstaugefahr durch eine Ampel bei der Tankstelle

Weniger Probleme und auch keine Rückstaugefahr durch eine Ampel sieht Krenz an der südlichen Ausfahrt des Gewerbegebiets. Auf der Entlastungsstraße sei viel weniger Verkehr als auf der Nord-Süd-Spange. Als Alternative stellte Krenz allerdings eine Idee vor, die er in Eching am Ammersee begutachtet hatte: einen Kreisverkehr mit Drückampel für Fußgänger und Radfahrer.

"Der Bürgermeister ist sehr zufrieden", berichtete Krenz den Stadträten. Dies sei eine Möglichkeit, ohne eine Unterführung für Radler und Fußgänger bauen zu müssen. Man könne noch darüber diskutieren, ob es eine reine Fußgängerampel sein soll, oder eine für Fußgänger und Radler.

Abbiegen Richtung Autobahn ist gefährlich

"Wir kommen nicht umhin, eine zweite Ein- und Ausfahrt zum Gewerbegebiet anzubieten", ergänzte Bürgermeister Richard Greiner. Ihm gefalle die Idee eines Kreisverkehrs zum Einfädeln ins das Gewerbegebiet. Markus Bühne (CSU) sah ebenfalls den Bedarf für eine Südanbindung. Schüler aus dem Schulzentrum müssten so in der Pause von der Landrat-Dr.-Frey-Straße ohne Probleme zur Tankstelle kommen. Bühne fühlte sich durch die Verkehrszählung auch im eigenen Eindruck bestätigt, dass das Linksabbiegen bei der Ausfahrt der Tankstelle gefährlich sei. Für Uwe Hübner (CSU) ist eine Ampelkreuzung für alle Verkehrsteilnehmer indiskutabel. "Der Verkehr muss flüssig bleiben, sonst haben wir den Schleichverkehr durch Täfertingen." Michael Frey (Die Grünen) wünschte sich genaue Zahlen, wie viele Schüler am Tag ins Gewerbegebiet gehen.

Im Großen und Ganzen herrschte Einigkeit im Ausschuss: Die Planung soll so weiter konkretisiert und ausgebaut werden. Bürgermeister Greiner zufrieden: "Da sind wir jetzt einen guten Schritt weitergekommen."

