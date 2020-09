vor 2 Min.

Neue Kabel für Stromleitung zwischen Ellgau und Meitingen

Die 110-kV-Leitung zwischen Ellgau und Meitingen bekommt neue Kabel, die mehr Strom transportieren. Das alte Netz ist schon 30 Jahre alt. So wird jetzt gearbeitet.

Von Gunter Oley

Die Stromtrasse zwischen Ellgau und dem Umspannwerk in Meitingen bekommt neue Stromleitungen. Rund 1,2 Millionen Euro werden investiert, damit die Freileitung mehr Strom transportieren kann. Das kommt vor allem dem Transport von Energie zugute, die in der Region mit Wasser- und Windkraft sowie aus Photovoltaikanlagen gewonnen wird.

Seit Mitte September sind Monteure der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) an der 110-kV-Stromtrasse zwischen Ellgau und Meitingen im Einsatz. Sie ersetzen die vor mehr als 30 Jahren installierten Leitungen durch sogenannte Hochtemperatur-Leiterseile, teilt das Unternehmen mit. Gegenüber herkömmlichen Leitungen aus Stahl und Aluminium kann das in diesen Leiterseilen verwendete Material bei höheren Betriebstemperaturen eingesetzt werden und damit mehr Strom übertragen. Begonnen haben die Arbeiten an der Hochspannungsleitung in Ellgau. Abschnittsweise werden die Leiterseile, die auf einer Länge von etwa fünf Kilometer zwischen insgesamt 19 Strommasten gespannt sind, durch die neuen Kabel ersetzt. Der Austausch soll bis Freitag, 2. Oktober, abgeschlossen werden. Die LVN investiert in die Erneuerung rund 1,2 Millionen Euro.

Stromversorgung ist während der Arbeiten gewährleistet

Die Modernisierung erfolgt mit Blick auf die wachsende Einspeisung von Sonnen- und Windstrom in der Region, erklärt das Unternehmen. Die Freileitung bindet drei Wasserkraftwerke und mehrere große Photovoltaikfelder an das regionale Verteilnetz an. Außerdem sind hunderte kleinere PV-Anlagen, Biomasse- und Windkraftanlagen angeschlossen.

So funktioniert das Stromnetz in Deutschland 1 / 8 Zurück Vorwärts Das deutsche Stromnetz ist unterteilt in Übertragungsnetze (Höchstspannung) und Verteilnetze (Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung).

Die Übertragungsnetze nehmen den in den Großkraftwerken produzierten Strom auf und transportieren diesen mit einer Höchstspannung von 380 bzw. 220 Kilovolt (kV) über lange Entfernungen zu den Verbrauchsschwerpunkten.

Auf der Ebene der Verteilnetze wird der Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung übertragen.

Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird Strom zunehmend auch auf der Verteilnetzebene in das Übertragungsnetz zurückgespeist.

Hochspannungsnetze mit 110 kV übernehmen die regionale Verteilung von Strom. Sie verbinden wichtige Netzknotenpunkte in einer Region, etwa Ballungszentren oder sehr große Industriebetriebe.

Mittelspannungsnetze mit 10 oder 20 kV verbinden die kleineren Ortschaften. Auf dieser Spannungsebene erfolgt die Versorgung von Industrie- und größeren Gewerbebetrieben.

Niederspannungsnetze mit 230 V oder 400 V bilden lokale Verteilnetze und sind für die Feinverteilung von Strom zuständig. Private Haushalte, kleinere Industriebetriebe, Gewerbe und Verwaltung beziehen hierüber ihren Strom. Die Niederspannung entspricht damit dem „Strom aus der Steckdose“.

Umspannwerke beziehungsweise die Ortsnetzstationen und Trafohäuschen bilden die Verbindung zwischen den Spannungsebenen, indem sie die Spannung hoch- bzw. heruntersetzen. (Quelle: LEW)

Um für diese erneuerbaren Energien ausreichend Übertragungskapazität bereitzustellen, werden die bestehenden durch die leistungsstärkeren Hochtemperatur-Leiterseile ersetzt. Die 110-kV-Leitung zwischen Meitingen und Ellgau ist Teil der Nord-Süd-Verbindung zwischen Meitingen und Donauwörth. Während der Arbeiten ist die Stromversorgung in der Region über andere Leitungen durchgehend gewährleistet.

Informationen zu den Modernisierungsprojekten der LVN gibt es auf dieser Internetseite.

