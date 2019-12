30.12.2019

Neue Kandidaten für den Rat

14 Kandidaten der Liste CSU/Unabhängige Wähler wollen in den Gemeinderat Altenmünsters

Die Liste CSU/Unabhängige Bürger der Gemeinde Altenmünster hat ihre Gemeinderatsliste für die kommende Kommunalwahl nominiert. Der CSU-Vorsitzende Hubert Kraus zeigte sich zufrieden, aus allen neun Ortsteilen der Gemeinde Altenmünster eine Einheit gebildet zu haben.

Viele Bürger aller Altersklassen, aus den unterschiedlichsten Berufen und mit vielfältigem Engagement hätten sich für das Ehrenamt finden lassen. Vier der zurzeit amtierenden Gemeinderäte stellen sich erneut zur Wahl, darunter auch der Zweite Bürgermeister Nikolaus Kaifer.

Der Vorsitzende Kraus erklärte es als Ziel, bei den kommenden Kommunalwahlen am 15. März 2020 die Anzahl der Sitze im Altenmünsterer Rathaus mit den guten Kandidatinnen und Kandidaten zu verstärken. Besonders erfreulich sei, dass vier Frauen bereit sind, auf der Liste zu kandidieren. „Die Liste ist jünger und weiblicher geworden“, sagte Hubert Kraus. „Und mit der Verstärkung durch die Power der Frauen können wir mit Zuversicht in den Wahlkampf gehen.“ Es gebe viel zu tun in der Gemeinde Altenmünster. „Auch in den nächsten Jahren packen wir es an.“ (AL)

