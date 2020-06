vor 47 Min.

Neue Kita in Neusäß startet Schritt für Schritt

Plus 90 Kinder sind für die neue Kita an der Oskar-von-Miller Straße schon angemeldet. Doch einige müssen noch ein bisschen warten. Und wie soll die Kita heißen?

Von Jana Tallevi

Die neue städtische Kindertagesstätte an der Oskar-von-Miller-Straße in Neusäß wird rechtzeitig fertig – so viel lässt sich schon abschätzen. Allerdings werden noch nicht alle angemeldeten Kinder, das sind bislang 39 für die Krippe und 51 im Kindergartenbereich, gleich am 1. September zusammenkommen. Und das liegt nicht allein an der Corona-Pandemie. Denn der Betreiber, die ekita.net (das Netzwerk der evangelischen Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg) möchte die neue Kita nicht gleich im Vollbetrieb starten.

Das hat jetzt die stellvertretende Leiterin des Sozialamts in Neusäß, Claudia Diehl, im Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales und Sport, berichtet. Man wolle den Kindern und Erziehern ein paar Wochen Zeit für die Eingewöhnung geben und schrittweise die Gruppen jede Woche um jeweils etwa fünf Kinder vergrößern, erläuterte die Assistentin der Geschäftsführung von ekita.net, Isabel Strößner, nach der Sitzung. Bereits nach vier bis fünf Wochen könnte die Einrichtung mit ihren rund 100 Plätzen in drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen dann allen angemeldeten Kindern zur Verfügung stehen. „Das ist ein übliches Vorgehen.“

Welche Kinder in der neuen Kita starten können

Und noch eine gute Nachricht hatte Isabel Strößner nach der Sitzung: Inzwischen sind eine Reihe von Vorstellungsgesprächen gelaufen, das Personal für die neue Einrichtung steht so gut wie fest. Die Leiterin der Einrichtung verfüge zudem über eine Zusatzqualifikation für Integrationskinder, so Claudia Diehl. Die Stadt will versuchen, dass zunächst all jene Kinder in der neuen Kita starten können, deren Eltern dringend auf den Betreuungsplatz angewiesen sind. Insgesamt 1039 Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten kann die Stadt Neusäß mit der neuen Einrichtung ab dem Herbst anbieten. Für Zuzüge oder Nachmeldungen im Jahr 2020/21 sind an der Oskar-von-Miller-Straße noch ein paar Plätze frei. Ob bald schon wieder eine neue Kindertageseinrichtung in der Stadt gebraucht werde, wollte FW-Stadtrat Stefan Sommer von Bürgermeister Richard Greiner auf der Sitzung wissen. „Das ist ein Blick in die Glaskugel“, so der Bürgermeister. Die Zahlen, die Claudia Diehl vorstellte, gehen zumindest in eine andere Richtung: Nach dem bisherigen Verlauf rechnet die Verwaltung der Stadt für 2020 mit etwa 120 Geburten. In den Vorjahren waren es meist deutlich über 200.

Wie die Kita heißen soll, ist noch unklar

Ein Detail in Bezug auf die neue Kita ist allerdings noch nicht geklärt: Ekita.net hatte als Namen „Sonnenschein“ vorgeschlagen, weil sie schon den Kindergarten „Regenbogen“ in Neusäß betreibt und sich die beiden Namen gut ergänzen würden. Doch wirklich gut kam der Vorschlag bei den Ausschussmitgliedern nicht an. „Klingt eher nach einer Seniorenresidenz“, sagte Stefan Sommer. Die Mitglieder der Fraktionen wollen über einen passenden Namen nachdenken.

