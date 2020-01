07.01.2020

Neue Könige bei den Schützen

Lediglich der Titel der Jugendschützenkönigin bleibt der 16-jährigen Janina-Fischer bei den Schützen in Emersacker verwehrt

Sie ist zwar erst 16 Jahre alt, aber das Zugpferd der Alpenroseschützen aus Emersacker: Janina Fischer. Fast jeder Schuss sitzt bei ihr perfekt in der Mitte der Zielscheibe.

Bei der Vereinsweihnachtsfeier räumte die Jugendliche fast alles ab, was zu gewinnen war. Der ganz perfekte Abend war es aber nicht, denn die Königswürde blieb ihr auch in diesem Jahr verwehrt. Siegreich war sie jedoch beim Weihnachtsschießen, bei der Vereinsmeisterschaft und auch im Finalschießen aller Vereinsmeister setzte sich die junge Schützin ohne jegliches Lampenfieber an die Spitze und zeigte den älteren Konkurrenten, was sie am Schießstand drauf hat.

Mit besinnlichen Worten leitete Vorsitzender Frank Kuchenbaur die Weihnachtsfeier ein. Es folgte ein kurzer Rückblick über die Erfolge des ablaufenden Schießjahres. Einer der Höhepunkte war der 3,2 Teiler von Bernd Kuchenbaur beim Gauschießen. In wenigen Wochen wird der Verein daher wieder den Gauball in der Wertinger Stadthalle ausrichten.

Besonders stolz war der Vorsitzende Frank Kuchenbaur auf den Nachwuchs, dessen Leistungen sich mehr als sehen lassen können. Er bat, auch weiterhin fleißig zu trainieren.

Dass dies möglich ist, dafür sorgen die Jugendtrainer Erwin Kuchenbaur und Stefanie Fech. Ihnen sowie zahlreichen anderen Vereinsmitgliedern dankte der Vorsitzende für ihre Arbeit zum Wohl des Vereins.

Nach leckerem Essen, weihnachtlicher Musik und einem Theaterstück wurden die diesjährigen Könige und Scheibengewinner verkündet. Den besten Schuss bei den Schülern und Jugendlichen gab Magdalena Ehinger mit einem 7,6 Teiler ab. Bei den Schützen ging ein Raunen durch die Reihen als für den fünften Platz ein 15,0 Teiler bekannt gegeben wurde. Die Königswürde sicherte sich Sebastian Spengler mit einem perfekten Schuss und einem 0,0 Teiler.

Die Hochzeitsscheibe von Susanne und Florian Spengler sicherte sich Peter Lauter mit einem 7,0 Teiler.

Auf die Weihnachtsscheibe darf lediglich ein Schuss abgegeben werden. Hier gewann Martin Kuchenbaur mit einem 99,8 Teiler. (hes)

Themen folgen