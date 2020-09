vor 57 Min.

Neue Kurse bei der Volkshochschule in Neusäß

Auch in Neusäß läuft das Vhs-Programm wieder an. Die ersten Kurse sind soeben gestartet, weitere folgen im Lauf des Herbstes. Wer sich für das Programm interessiert, findet alle Infos unter www.vhs-augsburger-land.de. Infos gibt es in Neusäß bei Stephanie Niklas, Vhs-Neusäß, Telefon 4606-139 oder E-Mail an vhs@neusaess.de. Für ganz Spontane finden sich aktuell noch Plätze im Yoga-Kurs im Malteserhaus in Steppach, Beginn ist am Donnerstag, 8. Oktober. Der Kurs findet zwölfmal statt jeweils von 16.15 bis 17.45 Uhr. (AZ)

