Neue Notebooks für die Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule

Gianluca Crestani, Geschäftsführer der Roman Mayer Logistik Group, übergab Laptops für den Distanzunterricht an die Rektorin der Gersthofer Mittelschule, Sigrid Puschner.

Wichtige Ausstattung für den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie. Die Roman Mayer Logistik Group spendet Notebooks für die Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule.

"Weniger als die Hälfte der 12- bis 14-Jährigen in Deutschland hat einen alleinigen Zugriff auf einen PC oder Laptop", betont Geschäftsführer Gianluca Crestani. Die mit dem neuerlichen Lockdown beschlossenen Schulschließungen zeigen, dass Distanz- und Hybridunterreicht unerlässliche Instrumente sind, um den Schulbetrieb weiterhin in hoher Qualität aufrechterhalten zu können. Dabei legt die Corona-Krise aber auch schonungslos offen, dass der Zugang zu digitalen Medien nicht in allen Familien ausreichend vorhanden ist.

Mit einer Spende von zehn neuen Notebooks an die Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule will die Roman Mayer Logistik Group nun einen Beitrag dazu leisten, dass Schülerinnen und Schülern genügend Hardware zur Verfügung steht, um gut ausgestattet am Distanzunterricht teilnehmen zu können. Die neuen mobilen Endgeräte wurden persönlich durch Gianluca Crestani an die Schulleiterin Sigrid Puschner übergeben. Mit dieser Spende unterstützt das Gersthofer Familienunternehmen die Anna-Pröll-Mittelschule darin, insbesondere auch bedürftigen Schülerinnen und Schülern fehlende Notebooks bereitzustellen.

Wichtiger Zukunftsfaktor für die Kinder

"Es darf nicht sein, dass Kinder in der Lernentwicklung benachteiligt werden, weil sie in ihren Familien keinen Zugang zu digitalen Medien haben. Die Digitalisierung von Schulen und die damit einhergehende digitale Kompetenz ist nicht nur in Corona-Zeiten ein wichtiger Zukunftsfaktor für unsere Kinder", sagt Crestani anlässlich der Spendenübergabe.

"Als Schule liegt uns Bildungsgerechtigkeit sehr am Herzen", sagt Schulleiterin Sigrid Puschner. "Mit solchen Spenden wie dieser können wir Schülerinnen und Schülern IT-Geräte bereitstellen, wenn deren Familien nicht die Mittel dafür haben. Dass wir in diesem für uns so wichtigen Thema von der heimischen Wirtschaft unterstützt werden, ist gerade jetzt eine wunderbare Sache." (AL)

