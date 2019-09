vor 21 Min.

Neue Sprachen entdecken mit der Vhs

Es gibt noch Platz in einigen Kursen im Oktober

Bei der Volkshochschule Gersthofen gibt es im Oktober noch einige freie Plätze. „Sicher werden im Umgang mit dem Computer“ ist der Titel eines Kurses am 8. und 15. Oktober. Dabei gibt Melanie Martin in ruhigem Tempo ihr Wissen weiter und hilft, ohne Angst mit dem PC arbeiten zu können, dienstags von 9 bis 12 Uhr.

„Come along and enjoy speaking in English“, ein Englischkurs für Wiedereinsteiger, die in entspannter Atmosphäre englisch reden möchten, ab dem 1. Oktober, dienstags von 10.45 bis 11.45 Uhr. Englisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse gibt es ebenfalls ab dem 1. Oktober, immer dienstags von 9 bis 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek. Dabei vermittelt eine Muttersprachlerin die ersten Grundlagen der Sprache. Ein Spanischkurs für Anfänger ohne Vorkenntnisse startet am 1. Oktober für 13 Termine, dienstags von 18 bis 19 Uhr.

Wenn der Pflegefall eintritt, kommen in der Regel weitere Probleme dazu, persönliche Einschränkungen und finanzielle Probleme sind nur zwei davon. Am 10. Oktober um 18 Uhr vermittelt eine Expertin Informationen zum Thema „Vermögensschutz/Pflegefall“, dies ist ein kostenfreies Angebot der Verbraucherbildung, Anmeldung ist aber erforderlich. Auch beim Weinseminar am Donnerstag, 17. Oktober, sind noch Plätze frei, Thema ist „Weine sehen, riechen, schmecken“, von 19 bis 22 Uhr. (AL)

und Auskunft unter Telefon 0821/2491-527 oder unter www.vhs-augsburger-land.de.

