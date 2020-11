vor 32 Min.

Neue Turnhalle für das Gymnasium Neusäß genehmigt

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß wird generalsaniert. Dabei wird die Turnhalle ganz neu gebaut.

Plus Die Sanierung des Gymnasiums in Neusäß ist einen Schritt weiter. Der Bauausschuss der Stadt hat den Bauantrag des Landratsamts befürwortet. Das soll passieren.

Von Jana Tallevi

Die Generalsanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß ist einen Schritt weiter. Der Bauausschuss der Stadt hat jetzt den entsprechenden Bauantrag des Bauherrn, das ist der Landkreis Augsburg, einstimmig befürwortet. Wie mehrfach berichtet, soll das Gymnasium ab 2022 von Grund auf erneuert werden. Darin enthalten ist auch ein Teilabbruch bestehender Gebäude.

Es geht um die Turnhalle der Schule. Die hätte auf jeden Fall abgerissen werden sollen. Doch dann gab es noch einen Zwischenfall. Kurz vor den Abiturprüfungen 2019 musste die Halle gesperrt werden. Eine Wurzel hatte einen Abfluss verstopft, und nach heftigen Regenfällen gab es einen erheblichen Wasserschaden in der Halle. Eigentlich sollten dort damals die Abiturienten ihre Prüfungen schreiben, weil sie nur in der Halle alle zusammen Platz finden. Sie mussten schließlich ausweichen.

Neue Halle des Neusässer Gymnasiums soll mehr Sanitäranlagen haben

Die neue Halle des Gymnasiums wird leicht nach Osten versetzt und gemeinsam mit einem Gebäude für die Mensa gebaut. Diese steht dann direkt am Schulhof in Richtung Realschule. Einen Wunsch an den Bauherrn hat die Dritte Bürgermeisterin von Neusäß, Susanne Hönle: mehr Sanitäranlagen, als bislang im Bestand vorhanden. "Die Pandemie hat gezeigt, dass das schon aus Hygienegründen wichtig ist", sagte sie.

