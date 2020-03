20.03.2020

Neue Urnenfelder auf Friedhöfen

Wie diese aussehen, stellt eine Landschaftsarchitektin vor

Von Helene Weinold

Ein lang gehegter Wunsch vieler dürfte bald in Erfüllung gehen: Auf den vier Friedhöfen in Altenmünster, Violau, Zusamzell und Hegnenbach werden Felder zur Bestattung von Urnen angelegt. Die Gestaltung stellte Landschaftsarchitektin Karina Glas vom Planungsbüro OPLA dem Gemeinderat vor.

Die Flächen sind zwischen 15 und 18 Quadratmeter groß und werden von Granitpflasterzeilen begrenzt, nur für Hegnenbach schlug die Planerin Klinkerpflaster vor, um die Farbe der Pfarrkirche wieder aufzunehmen. Die Urnen werden in einem kreis- oder halbkreisförmigen, pflegeleichten Blumen- und Kräuterrasen versenkt, die Namen und Lebensdaten der Verstorbenen auf Metallplatten an Granitstelen vermerkt. Für Altenmünster und Violau sind jeweils drei Stelen mit einer oberirdischen Höhe von 180 Zentimeter vorgesehen, im kreisförmigen Zentrum des Zusamzeller Urnenfelds sollen sechs etwas niedrigere Stelen angeordnet werden.

Für Hegnenbach präsentierte Glas eine alternative Lösung: Dort soll eine große Cortenstahlplatte an der Friedhofsmauer angebracht werden, auf die rechteckige Platten mit gelaserten Namen und Daten geschraubt werden. Der rostrote Farbton harmoniere gut mit dem markanten Klinkerrot der Kirche.

Die Kosten für die Urnenfelder bezifferte die Landschaftsarchitektin auf 1400 bis 3445 Euro, je nach den notwendigen Arbeiten und der Zahl der Stelen bzw. Namenstafeln. Die besondere Gestaltung in Hegnenbach wird dabei deutlich teurer. Der Gemeinderat schloss sich aber der Ansicht von Bürgermeister Bernhard Walter an und befürwortete die vorgeschlagene Lösung. Neben den Urnenfeldern sollen Bänke aus Metall aufgestellt werden, die ebenfalls mit gut 1000 Euro pro Stück zu Buche schlagen werden.

Gute Nachrichten vermeldete Bürgermeister Walter in Sachen Kindergartenerweiterung: Die Baugenehmigung liege vor, und die Regierung von Schwaben habe ihre Zustimmung „zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ gegeben. Die Verwaltung wird nun die Arbeiten ausschreiben, damit möglichst bald mit dem Erweiterungsbau begonnen werden kann. Die Kosten dafür werden mehr als 2,3 Millionen Euro betragen. Die Gemeinde rechnet jedoch mit Fördermitteln in Höhe von mindestens 1,3 Millionen Euro aus den FAG-Mitteln für Kindertagesstätten sowie mit einer Sonderförderung in Höhe von gut 700000 Euro.

Bis zum Winter solle das Gebäude stehen, meinte Walter, sodass über den Winter der Innenausbau in Angriff genommen werden könne.

Ebenfalls ausgeschrieben werden die Kanalbauarbeiten in Hegnenbach, die rund 3,5 Millionen Euro kosten werden. Rund 2,5 Millionen Euro sollen durch Fördermittel abgedeckt werden.

Viele Altenmünsterer hofften auf einen Drogeriemarkt, berichtete Gemeinderat Hubert Kraus. Er habe gelesen, dass die Firma Rossmann Flächen suche. Bürgermeister Walter winkte ab: „Mit 4000 Einwohner sind wir für diese Märkte nicht interessant.“ Gerade deshalb habe aber der örtliche Supermarkt sein Sortiment an Drogerieartikeln erweitert.

