05:41 Uhr

Neue Wählergruppe in Zusmarshausen

Die Bürgerliste Zusmarshausen möchte bei der Kommunalwahl 2020 antreten. Der Vorsitzende sitzt bereits im Marktrat.

Von Philipp Kinne

Es gibt eine neue Wählergruppe in Zusmarshausen. Die Bürgerliste Zusmarshausen hat sich jetzt gegründet und will bei der Kommunalwahl 2020 in der Marktgemeinde antreten. Einige der neuen Listenmitglieder waren bislang in der Fraktion SPD/Aktives Bürgerforum Zusmarshausen aktiv. Die neue Gruppe will parteiunabhängig sein.

Ziel sei es, „unabhängig von Parteizugehörigkeiten, auf Ortsebene engagierte Gleichgesinnte zur Mitgestaltung und positiven Weiterentwicklung von Zusmarshausen und seiner Ortsteile zu gewinnen“, heißt es in einer Mitteilung der neuen Gruppe. Sie gibt sich die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Dazu wurden auf der Gründungsversammlung die Vereinssatzung verabschiedet und der Vorstand gewählt.

Harry Juraschek ist Vorsitzender

Vorsitzender ist Harry Juraschek, sein Stellvertreter Michael Tartsch. Zur Schriftführerin wurde Susanne Hippeli, zur Kassenwartin Andrea Müller gewählt. Die drei Beisitzer sind Simone Sigel, Stefan Vogg und Marcus Bermeitinger. Damit setzt sich der Vorstand aus erfahrenen Marktgemeinderatsmitgliedern und neuen Gesichtern zusammen.

Die Bürgerliste solle bei der anstehenden Kommunalwahl eine Alternative zur CSU und den Freien Wählern sein, erklärt der neue Vorsitzende Harry Juraschek. „Wir haben uns eine aktive Kommunalpolitik im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger, ohne Fraktionszwang, auf die Fahnen geschrieben.“

Den selbstständigen Unternehmer Juraschek kennt man in Zusmarshausen. Seit 2014 ist er Mitglied des Marktgemeinderats für die Fraktion SPD/Aktives Bürgerforum Zusmarshausen. Politisch hat er sich zum Beispiel für den neuen Kindergarten oder gegen die Umfahrung Adelsried engagiert. In der Fraktion ist Juraschek, Jahrgang 1953, als Parteiloser – wie die allermeisten seiner Fraktionskollegen. Bereits seit den 1980er-Jahren habe sich die SPD in Zusmarshausen mit den parteilosen Listenvertretern zusammengetan. Die neue Gruppe stehe in keinem Zusammenhang mit den Sozialdemokraten.

„Wir wollen keine Parteipolitik machen“

„Wir wollen keine Parteipolitik machen“, sagt Juraschek. Das sei eine der Stärken der neuen parteilosen Gruppe. „Bei uns soll es auch keinen Fraktionszwang geben“, sagt er. Es gehe darum, sachliche Kommunalpolitik zu machen.

Momentan hat die Gruppe 22 Gründungsmitglieder. Für die Liste hätten sich bereits zehn Kandidaten gefunden, sagt Juraschek. Drei von ihnen kommen aus der aktuellen Fraktion, sieben waren bislang nicht politisch aktiv. Um zur Wahl zugelassen zu werden, müsse die Gruppe nun rund 120 Unterschriften aus der Bevölkerung in Zusmarshausen sammeln.

Inhaltlich möchte sich der neue Vorsitzende noch nicht festlegen. In den kommenden Wochen wolle seine Gruppe ein Programm erarbeiten. Auch die Frage nach einem möglichen Bürgermeisterkandidat soll dann geklärt werden. Er könnte zum Konkurrenten für den Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) werden. Uhl hatte vor fünf Jahren auf Anhieb den Sprung ins Amt als Rathauschef geschafft und kündigte bereits an, bei der Wahl im kommenden Jahr erneut zu kandidieren.

Themen Folgen