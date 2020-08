18:02 Uhr

Neuer Asphalt auf der Brücke über die Autobahn bei Gersthofen

Am Wochenende wird die Verkehrsführung der Baustelle auf der B2-Brücke über die Autobahn bei Gersthofen geändert.

Ab Montag, 24. August, geht die Sanierung der B2 auf der linken Spur in Richtung Gersthofen weiter. Dann bekommt die Brücker über die A8 neuen Asphalt. Wie es dann weitergeht.

Zwei Fahrspuren in Richtung Norden haben die Bauarbeiter auf der Brücke der B2 über die Autobahn A8 an der Anschlussstelle Augsburg-West am Freitag asphaltiert. Nun muss der neue Asphalt aushärten, damit am Wochenende die Verkehrssicherung umgebaut werden kann.

Die Arbeiten lägen voll im Zeitplan, erklärt Oliver Saga von Autobahnplus. Das Unternehmen ist für den Betrieb der Autobahn in diesem Bereich zuständig und steuert die Sanierungsarbeiten an der Brücke. Zwei Drittel davon sind geschafft, und wenn auch das Wetter so wie bisher mitspielt, werde man pünktlich vor dem Schulbeginn die Arbeiten abschließen.

Verkehr rollt ab nächste Woche über die neu asphaltierte Fahrspur

Voraussichtlich ab Sonntag wird die rechte Fahrspur in Richtung Norden auf die neu asphaltierte Fläche verlegt. Wer in Richtung Gersthofen durchfährt, wird weiterhin auf einer zwei Meter breiten Spur über die Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeschleust.

Ab Montag soll dann zunächst der Belag der linken Spur ausgefräst werden, es folgen Instandhaltungsarbeiten unter anderem an der Dehnfuge der Brücke, am Unterbau der Fahrbahn sowie an den Bordsteinen. (gol)

