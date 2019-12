13.12.2019

Neuer Chef für Quentia

Neuer Geschäftsführer für die Quentia GmbH: Thorsten Frie hat die Leitung der Firma übernommen, berichtet Michael Hofmann, der die Gesellschaft interimistisch geführt und neu ausgerichtet hat. Hofmann bleibt Chef Geschäftsführer der Andreas Schmid Lab GmbH. Thorsten Frie ist ausgebildeter Datenverarbeitungskaufmann. Nach seiner Ausbildung hat er Wirtschaftsinformatik studiert und anschließend in St. Gallen am Institut für Wirtschaftsinformatik promoviert. Er verfügt über eine mehr als 18-jährige Expertise aus anspruchsvollen IT-Managementpositionen, zuletzt als selbstständiger Unternehmensberater und Interim-Manager im IT-Umfeld. „Eine in dieser Funktion kürzlich bei der Quentia durchgeführte Beratung hat uns überzeugt, ihm die Aufgabe des Geschäftsführers anzubieten“, sagt Alessandro Cacciola, Vorstandsvorsitzender der Andreas Schmid Group. (AL, Foto: Stefanie Braunmüller)