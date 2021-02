Neuer Chinese im früheren "Orchidea" in Diedorf hat ein Parkplatz-Problem

vor 18 Min.

Plus Die Pizzeria und Eisdiele Orchidea in Diedorf hat im September 2020 aufgehört. Jetzt soll ein chinesisches Restaurant kommen. Es gibt aber zu wenig Parkplätze.

Von Tobias Karrer

Aufgrund des Pächterwechsels in den Räumlichkeiten des ehemals italienischen Restaurants Orchidea muss der Besitzer des Hauses einen neuen Stellplatznachweis führen. Nach dem Bau einer nicht genehmigten Terrasse Richtung Pestalozzistraße vor einigen Jahren verfügt die Gaststätte aber nicht mehr über die laut den Diedorfer Vorschriften notwendige Anzahl an Parkplätzen. Für die neuen Pächter, die in den Räumen der ehemaligen Pizzeria ein chinesisches Restaurant eröffnen wollen, könnte das zum Problem werden.

Das Thema stand auch auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde. Es sei kontrovers diskutiert worden, berichtet Bürgermeister Peter Högg. Letztendlich habe der Ausschuss beschlossen, dass der Stellplatznachweis vorliegen müsse, ansonsten würde die Gemeinde das Genehmigungsverfahren nicht in die Wege leiten. "Der Pächter hat jetzt das Problem, dass es ohne den Nachweis der Stellplätze auch keine Erlaubnis zur Eröffnung gibt“, ergänzte Högg. Die Gemeinde will die erforderlichen Dokumente erst dann an das Landratsamt weiterleiten, wenn genügend Parkplätze nachgewiesen sind.

Ehemaliges "Orchidea" in Diedorf: Dem Pächter fehlen Parkplätze

Trotzdem sei der Bauausschuss dem Verpächter auch entgegengekommen. Die Mitglieder hätten sich dazu entschieden, drei "gefangene“ Parkplätze gelten zu lassen. Dort könnten Mitarbeiter stehen, die in der Regel später abfahren würden als die Gäste, erklärte Högg. Trotzdem würden noch immer mindestens zwei Stellplätze fehlen, um die Vorgaben der Gemeinde zu erfüllen. "Der Verpächter hat sich selbst in diese verzwickte Situation manövriert, wir haben jetzt Brücken gebaut“, sagte der Bürgermeister.

