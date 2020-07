25.07.2020

Neuer Dirigent gesucht

Die Musiker in Wörleschwang brauchen eine neue Führung

Dringend sucht der Musikverein im Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang nach einem neuen Dirigenten. Denn: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, heißt es in einer Anzeige des Vereins.

Gesucht wird eine neue Leitung für das Mittelstufenorchester. Darin musizieren derzeit etwa 25 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren. Die Kapelle macht überwiegend traditionelle Blasmusik. Allerdings würde man sich darüber freuen, beim Frühjahrskonzert auch wieder moderne oder konzertante Stücke spielen zu können.

Der neue Dirigent sollte neben dem Musikalischen auch Spaß an der Kameradschaft und dem Zusammenhalt in der Kapelle haben. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich beim ersten Vorsitzenden Christoph Hieber melden. Per Telefon unter 0162/2994760 oder per E-Mail an c.hieber@hieber-beton.de. (kinp)