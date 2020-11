07:00 Uhr

Neuer Discounter: Action eröffnet in Gersthofen eine Filiale

Plus Wo früher die McTrek-Filiale war, hat in Gersthofen das niederländische Discounter-Unternehmen Action eröffnet. Was dort alles angeboten wird.

Von Gerald Lindner

Schon vor der Eröffnung warteten die ersten Kunden: Action, nach eigenen Angaben Europas schnellst wachsender Non-Food- Discounter, hat am Donnerstag an der Augsburger Straße in Gersthofen in den Räumen, wo zuvor eine McTrek-Filiale ihre Waren anbot, einen Laden eröffnet. Bei Action finden Kunden über 6000 Produkte in insgesamt 14 Produktkategorien wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug und Unterhaltung. Der Discounter betreibt derzeit in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Polen mehr als 1650 Filialen.

Bart Raeymaekers, Geschäftsführer Deutschland, freut sich über die neue Filiale in Gersthofen. "Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis sichern“, erklärt er. "Die Fläche ermöglicht breite und helle Gänge, unseren Kunden stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung und der Standort ist sehr gut erreichbar.” Die Verkaufsfläche beträgt circa 734 Quadratmeter und es werden 15 bis 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit in der Filiale angestellt sein.

Ständig wechselndes Sortiment bei Action in Gersthofen

Raeymaerkers verspricht "ein überraschendes, ständig wechselndes Sortiment und zudem äußerst niedrige Preise”. Zwei Drittel des mehr als 6000 Produkte umfassenden Sortiments ändern sich ständig, jede Woche werden 150 neue Artikel präsentiert. Darunter finden sich Topmarken genauso wie Eigen- und No-Name-Marken.

Das 1993 in den Niederlanden gegründete Unternehmen mit einem Nettoumsatz von 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2019 betreibt mehr als 1600 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Polen. Bei dem Unternehmen sind nach eigenen Angaben über 50.000 Mitarbeiter beschäftigt, von denen 41.000 direkt angestellt sind.

