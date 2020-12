vor 31 Min.

Neuer Geschäftsführer steigt bei Westendorfer Firma GIWA ein

Plus Große Veränderungen stehen bei einem großen Arbeitgeber in Westendorf an. Bei GIWA Kunststofftechnik steigt ein Mehrheitseigentümer ein.

Von Sonja Diller

Als Geschäftsführer wird der 40-jährige Daniel Sieberer ab dem 1. Januar 2021 die Geschicke des Unternehmens lenken. Er übernimmt vom bisherigen Alleineigentümer Julian Götzfried, dem Enkel des Firmengründers Walter Götzfried, einen Geschäftsanteil von 80 Prozent. Julian Götzfried wird weiterhin als Leiter von Lager und Logistik im Unternehmen tätig sein.

Die GIWA Kunststofftechnik in Westendorf bekommt einen neuen Mehrheitseigentümer: Daniel Sieberer (links), hier im Bild mit Julian Götzfried. Bild: Ots/GIWA Beteiligungs GmbH

Daniel Sieberer war in den letzten acht Jahren Finanzvorstand der österreichischen SWARCO Gruppe. Er hat Internationale Wirtschaftswissenschaften in Österreich und den USA studiert und eine Führungskräfteausbildung an der Harvard Business School absolviert. Für die Beratungsfirma Booz Allen Hamilton leitete er Projekte für führende Unternehmen in den Bereichen Strategie, Organisation, Vertrieb, Produktion und Controlling. „Mein Traum war es immer, eigenverantwortlicher Unternehmer zu sein“, so Sieberer. „GIWA hat ein unglaubliches Know-how, angefangen von der Entwicklung von Kunststoffteilen, dem Bau von Werkzeugen, einer hochmodernen Produktion bis hin zu Logistik- und Lagerleistungen“. Darin sieht der Wirtschaftsexperte „sehr viel Potenzial für die Zukunft von GIWA und den Standort Westendorf“. Und auch wenn mal etwas schief gehe, sei das kein Entwicklungshindernis. Trotz des Brandes einer Spritzgussmaschine im Februar 2020 konnte die Produktion schon am Tag nach dem Unglück weitergehen. Der zuerst befürchtete Millionenschaden hielt sich in weit niedrigeren Grenzen und wurde von der Versicherung beglichen, so Sieberer. Gegen Einbrüche in einzelnen Wirtschaftsbereichen sei man durch den guten Branchenmix der Abnehmer gerüstet. Zum Kundenkreis gehört BMW ebenso wie der Bürostuhlexperte Interstuhl oder der Lebensmittel Logistikspezialist CHEP.

Insgesamt 40 Kunststoffspritzgusslinien in Westendorf

Mitgesellschafter Julian Götzfried ist stolz auf die Entwicklung der letzten Jahre. Dazu gehörte die Modernisierung und Automatisierung der insgesamt 40 Kunststoffspritzgusslinien und die Erneuerung der Kühlanlage. „Dadurch arbeitet GIWA jetzt noch energie- und umwelteffizienter“. Die weitere Entwicklung des Unternehmens wird er als Mitgesellschafter unterstützen.

Sicherheit für die Mitarbeiter und die weitere stabile Entwicklung des seit der Gründung 1985 stetig gewachsenen Unternehmens stehen für den neuen Chef Daniel Sieberer ganz oben auf der Agenda. Darüber herrschte bei den vorbereitenden Gesprächen, die sich über ein Jahr hinzogen, Einigkeit. „Uns war es sehr wichtig, die Nachfolge von GIWA in die Hände einer Privatperson zu legen, die ein Verständnis für die familiäre Kultur des Unternehmens hat und sich selber in das Unternehmen einbringt“, so Christine Götzfried, die Frau des 2017 verstorbenen Firmengründers.

Rund 200 Mitarbeiter produzieren Kunststoffteile in Westendorf

Im nördlichen Augsburger Land sitzt mit der GIWA GmbH ein gutes Beispiel für die vielen mittelständischen Betriebe, die mit unternehmerischem Mut und persönlicher Begeisterung beachtliche Erfolgsgeschichten schreiben. GIWA Kunststofftechnik entwickelt und produziert mit rund 200 Mitarbeitern Kunststoffteile für unterschiedlichste Anwendungen und erwirtschaftet damit einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen Euro. 1985 gründete der Werkzeugmachermeister Walter Götzfried seinen Betrieb in Thierhaupten. Kurz danach war der Spatenstich für die Betriebsstätte in Westendorf. Dort wurden immer weitere Produktions- und Lagerflächen geschaffen. Heute gehören 10.000 Quadratmeter Produktionsfläche und über 17.000 Quadratmeter an Lager- und Logistikflächen zum Unternehmen. Als Walter Götzfried im Jahr 2017 verstarb, hat der damals 26-jährige Enkel Julian Götzfried die Leitung des Unternehmens übernommen. Sein Ziel war es, das Unternehmen vor allem in der Produktion und Logistik weiterzuentwickeln sowie die Nachfolge von GIWA zu regeln.

