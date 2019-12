vor 54 Min.

Neuer Kinderchor schafft die Premiere mit Bravour

In Langweid lassen sich viele Besucher zum Markttreiben und zur Krippenschau locken. Und auch der Nikolaus schaut vorbei.

Von Sonja Diller

Stürmischer Wind hat die Langweider nicht davon abgehalten, ihre Dorfweihnacht am Samstag vor dem dritten Advent zu feiern. Bei einem „Einhornschoki“ am Stand des Pfarrgemeinderates oder einem „Starken Stiefel“ der Volleyballer stärkten sich die Besucher für die nächste Bö. Überall im Budenrund im Hof der Grundschule hatten die Vereine und Organisationen besondere Leckereien im Angebot.

Exotische Falafel, Bratwurst vom Grill oder Chili con Carne, für jeden Geschmack war etwas geboten. Der Dreh am Glücksrad des Gewerbeverbundes war spannend, die musikalische Begleitung vom Musikverein Langweid und von der Singgruppe Communitas stimmungsvoll. Brav legte der Wind eine Pause ein, als die Kinder des Kindergartens St. Vitus zur Eröffnung für die Besucher ein Lied sangen. Ganz aufgeregt waren auch die kleinen Sänger des neu gegründeten Kinderchors des Musikvereins. Ihre Premiere absolvierten sie tadellos.

Eine Heilige Familie aus bunten Bügelperlen

Im Klassenzimmer, das sich für einen Tag in ein Weihnachtsmuseum verwandelt hatte, gab es winzig kleine Krippen in Laternen, Maria und Josef mit dem Jesuskind in einem hübschen Holzschrank oder auch eine große Weihnachtspyramide zu sehen. Für die Krippenschau in der Grundschule hatte Manfred Hofmann 35 der schönsten Weihnachtsszenen für die staunenden Krippenliebhaber zusammengestellt. Sogar eine Heilige Familie aus bunten Bügelperlen, von Kindern der Mittagsbetreuung gebastelt, fand ihren Platz. Noch mehr Bastelspaß für Kinder war gleich nebenan zu haben. Kleine Geschenkebecher mit Schneemann, Rentier oder Nikolaus entstanden dort mithilfe fröhlicher Bastelprofis.

Zuerst ganz klein in den liebevoll gestalteten Landschaften, dann in Lebensgröße konnten die Kinder den Tieren begegnen. Eine kleine Herde Schafe musste im kleinen Gatter neben dem Spielplatz nicht lange auf streichelnde Hände warten. Respektvoller Abstand war dagegen bei den großen Rössern angesagt, die am Eingang zum Schulhof auf Passagiere für eine Kutschfahrt durch den Ort warteten.

Von dort kam bei Einbruch der Dunkelheit auch der Nikolaus, der die Langweider Dorfweihnacht nie vergisst und immer einen großen Sack mit dabei hat. Aufgeregt begrüßten die Kleinen den heiligen Mann mit großen Augen und bedankten sich für die kleinen Geschenke.

100 schöne Sterne aus Holz für ein krankes Mädchen

Kurz vor Weihnachten nicht nur fröhlich feiern, sondern auch an andere denken und etwas Gutes tun, das konnte man mit dem Kauf eines Glückssterns am Stand der Wasserwacht, die dieses Jahr auch für die Organisation der Dorfweihnacht verantwortlich zeichnete. 100 schöne Sterne aus Holz gab es dort zugunsten eines kranken Mädchens. Nur den Namen, Jasmin, wolle man verraten, so Vereinsvorstand Christel Meier. Eine kleine Freude für einen jungen Menschen, mit dem das Leben gerade nicht sehr nett umgeht, soll der Erlös der Sterne sein. Die Langweider ließen sich nicht lange bitten, und so mancher Käufer nahm gleich mehrere der Sterne mit nach Hause.

Themen folgen