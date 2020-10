vor 15 Min.

Neuer Kreisverkehr am Bahnhof in Gersthofen kommt erst 2022

Der Weg zur neuen Fußgängerunterführung am Gersthofer Bahnhof und den Aufzügen zum Bahnsteig ist schon asphaltiert. Möglichst noch vor Weihnachten soll er freigegeben werden.

Plus Der Gersthofer Bahnhof wird neu gestaltet. Dabei soll auch ein Kreisel an der Hery-Park-Einfahrt enstehen. Um Zuschüsse zu bekommen, verzögert sich dessen Bau.

Von Gerald Lindner

Der neue Gersthofer Bahnhof soll noch vor Weihnachten in Betrieb gehen können. Dies erklärte Isolde Maier von der Bauverwaltung im Bauausschuss. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die neuen Anlagen freigegeben werden können." Details wie die Gestaltung der Grünflächen und Restarbeiten sollen dann im Jahr 2021 erledigt werden.

Eine längere Verzögerung ergibt sich allerdings: Anstelle des früheren verwilderten Wäldchens westlich der Einfahrt zum Hery-Park und der dort gelegenen Tankstelle soll die heutige Ampel durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Dieser verbindet dann die Bahnhof- und Beethovenstraße sowie den Hery-Park. Mithilfe dieses Kreisels soll der Verkehr flüssiger laufen und eine Staufalle auf der überlasteten Bahnhofstraße beseitigt werden. Der Bau sollte im Frühjahr 2021 stattfinden.

Förderungen für Gersthofen in Aussicht gestellt

Nun wird sich das Projekt bis 2022 verzögern. "Weil die Bahnhofstraße Staatsstraße ist, hat uns das Staatliche Bauamt Augsburg eine Förderung in Aussicht gestellt", so Isolde Maier weiter. "Allerdings müssen wir dazu nachweisen, dass der Kreisverkehr tatsächlich eine Verbesserung für den Verkehr bringt. Die erforderlichen Gutachten sollen dann im Jahr 2021 erstellt und der Behörde vorgelegt werden." Der ein Jahr spätere Baubeginn sei angesichts der zu erwartenden Zuschüsse zu vertreten.

Um Zuschüsse beim Bahnhofsumbau ging es im Bauausschuss auch unter einem anderen Aspekt: Im Jahr 2017 hatten de Stadträte beschlossen, dass die Stadt eine Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern über die Barrierefreiheit kleiner Verkehrsstationen abschließt. Denn das Ziel war, beim Bahnhofsumbau die Bahnsteige auf ein höheres Level zu bringen, damit ein barrierefreier Einstieg in die Züge möglich ist. Schließlich wird durch den neuen Tunnel und die zwei Aufzüge auch ein schwellenloser Zugang zu den Gleisen ermöglicht.

Den ersten Fördertermin hat die Stadt Gersthofen nicht geschafft

Der damalige Vereinbarung hätte nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2016-2018 abgeschlossen werden sollen. Der Bund hätte die eine Hälfte der Fördersumme, der Freistaat Bayern die andere Hälfte übernommen. Möglich wäre dies, weil in Gersthofen am Tag weniger als 1000 Ein- und Aussteiger unterwegs sind. Allerdings wurden bei dem Programm nur Projekte gefördert wurden, deren Baubeginn noch in 2018 war und die bis spätestens 2020 fertig sind.

Per Aufzug sollen die Fahrgäste in Gersthofen künftig die Bahnsteige erreichen. Bild: Marcus Merk

"Weil aber die Planungen für das Projekt, das inzwischen 15 Millionen teuer ist, länger gedauert haben, sind wir nicht in das Investitionsprogramm gekommen", erklärte Britta Vogt vom Bauamt. Die barrierefreien Bahnsteige wurden aber gebaut - Kostenpunkt 4,477 Millionen Euro. Nun soll aber eine neue Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern getroffen werden: Die Stadt Gersthofen zahlt die Hälfte der Kosten an den Freistaat. Dieser übernimmt die die andere Hälfte, also knapp 2,239 Millionen Euro.

"Wenn wir wenigstens 50 Prozent Förderung bekommen, ist dies das Beste, was noch zu erreichen war", so Britta Vogt weiter. "Wir konnten angesichts der finanziellen Einbrüche aufgrund der Corona-Pandemie aushandeln, dass die erste Rate dann erst im Jahr 2022 zu zahlen ist."

Einstimmig sprachen sich die Bauausschussmitglieder für eine neue Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern aus.

