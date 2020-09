vor 52 Min.

Neuer Ortsverband in Heretsried

In der Holzwinkelgemeinde gründet sich eine neue Ortsgruppe der CSU. Das sind ihre Ziele

In Heretsried gründet sich ein neuer CSU-Ortsverband. Bereits seit Jahren sind die sich die Gründungsinitiatoren, Andreas Strobel (Lauterbrunn) und Christian Stelzmüller (Heretsried), im politischen Umfeld aktiv. Strobel kandidierte zuletzt als Bürgermeister im nordschwäbischen Kaisheim. Stelzmüller kann auf eine langjährige, aktive Zeit bei der CSU in Augsburg sowie der Jungen Union (JU) zurückblicken. Nun wollen sie in ihrer Heimatgemeinde die CSU etablieren und sich an der Gestaltung ihrer Gemeinde beteiligen. Hierzu findet am 17. Oktober um 19 Uhr die Gründungsveranstaltung im Sportheim des BSC Heretsried statt. An diesem Abend finden auch die Wahlen des Ortsvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie weiterer Ämter innerhalb Vorstandschaft statt.

Der künftige Ortsverband verfasste eigene Leitlinien, die die wichtigsten Ziele formulieren. Neben einer Steigerung der Familienfreundlichkeit, Maßnahmen zur nachhaltigen Dorfentwicklung – Thema Flächenverbrauch – spielt die Stärkung der Infrastruktur eine Rolle. Gerade die aktuelle Diskussion über den Ausbau der Staatsstraße 2036 bewegt die Initiatoren. Andreas Strobel: „Die derzeitige bauliche Situation ist so nicht länger hinnehmbar. Gerade aktuell, mit der bestehenden Umleitung aufgrund der Baumaßnahmen in Adelsried, werden die Defizite sehr deutlich.“

Mehr Infos zum neuen Ortsverband gibt es im Internet unter www.heretsriedgestalten.de. Hier sind auch die Leitlinien in ausführlicher Form zu finden. (AL)

