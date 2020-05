Neuer Stadtrat: Die „GroKo“ in Neusäß steht

Plus Da der CSU in Neusäß eine Stimme zur Mehrheit fehlt, hat sie sich die SPD als Partner gesucht. Nun könnte erstmals ein Bürgermeister-Posten nicht an die CSU gehen.

Wenige Tage, bevor der neue Stadtrat in Neusäß erstmals zusammenkommt, steht das Bündnis: Die CSU und die SPD haben eine Koalition vereinbart. Die Zusammenarbeit bedeutet auch, dass einer der Bürgermeisterposten an die SPD gehen soll: Susanne Höhnle wird als dritte Bürgermeisterin vorgeschlagen. Damit ginge erstmals seit Stadtgründung im Jahr 1988 ein Vize-Posten an eine andere Partei als die CSU.

Die CSU hat bei den Wahlen nicht mehr die absolute Mehrheit erlangt und war daher auf der Suche nach einem Partner. „Nach mehreren Gesprächsrunden ist die Zusammenarbeit zwischen CSU und SPD in trockenen Tüchern,“ heißt es in einer von beiden Parteien verfassten Mitteilung. Wie CSU-Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann berichtet, hätten sie und Bürgermeister Richard Greiner mit den Grünen, den Freien Wählern und der SPD gesprochen, „völlig ergebnisoffen und in dieser Reihenfolge“. Grüne und Freie Wähler wollen nach dem Eindruck von Zimmermann auch nach dem Wahlkampf auf eine „geschlossene Opposition gegen die CSU“ hinarbeiten. Dies habe die Gespräche mit diesen Gruppierungen „schon ein wenig erschwert“.





Maßgeblich für eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ war laut Greiner „Offenheit, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit“. Das habe sich während der ersten Gesprächsrunde am meisten mit der SPD abgezeichnet. Wie soll die Zusammenarbeit aussehen? Es gehe „vorrangig darum Kontinuität zu ermöglichen und kontroverse Themen vorab gemeinsam so zu besprechen, dass Kompromisse möglich sind. Bei unterschiedlicher Auffassung solle der Partner vorab über das geplante Abstimmungsverhalten informiert werden.

Corona wirkt sich auf die Finanzkraft in Neusäß aus

Eine große Gemeinsamkeit gibt es laut Zimmermann in der Auffassung von Finanzpolitik. „Alle im Wahlkampf formulierten Vorhaben müssen unter den Finanzierungsvorbehalt gestellt werden.“ Die Folgen der Corona-Krise für die Finanzkraft der Kommune seien noch gar nicht abzuschätzen. Ihr langjähriger Kollege im Stadtrat und Vorsitzende des CSU-Ortsverband Westheim, Axel Salzmann, sieht mit der SPD inhaltlich einen „hohen Konsens“. Für ihn ist die Alternative, für jeden Beschluss „Zufallsmehrheiten“ zu suchen, keine Option gewesen. Salzmann: „Die AfD darf auf keinen Fall etwas mitbestimmen.“ Die AfD ist mit zwei Stadträten erstmals im Gremium vertreten.





Bei solchen Verhandlungen geht es natürlich nicht nur um Inhalte, sondern auch um Posten, vor allem die der Stellvertreter des Bürgermeisters. „Gerne hätten wir mit unserem bewährten Dreiergespann weitergemacht“, sagt Greiner. In der vergangenen Periode war sein Parteikollege Wilhelm Kugelmann zweiter Bürgermeister. Wie schon die Jahre zuvor leitete er in dieser Funktion den Bauausschuss. Monika Uhl saß als dritte Bürgermeisterin dem Kultur- und Sozialausschuss vor. Ihre Arbeit war vom Wähler offensichtlich honoriert worden. Uhl erreichte bei der CSU das zweitbeste Stimmenergebnis nach Greiner. Ausschlaggebend für die Postenvergabe sei jedoch die Frage gewesen, wer den Bauausschuss leiten wolle und im wichtigen Bauwesen die meiste Erfahrung habe, erklärt Greiner. „Monika Uhl hat andere thematische Schwerpunkte.“ Mit seiner Erfahrung werde Kugelmann auch von Vertretern anderer Parteien respektiert, ist sich Greiner sicher. Er erwartet nach „intensiven Gesprächen“ eine Geschlossenheit der Fraktion in dieser Frage. Am Montagabend gab es letzte abstimmende Gespräche.

Eine Frau soll in Neusäß wieder die Stelle des dritten Bürgermeisters besetzen

Der Posten des dritten Bürgermeisters solle „unbedingt wieder weiblich besetzt“ werden, so Zimmermann. Dies sei nicht nur der Wunsch von Monika Uhl gewesen. Uhl kündigt an, dass sie Susanne Höhnle von der SPD für diesen Posten vorschlagen wird. Höhnle war Bürgermeisterkandidatin der SPD gewesen. „Da es der Wunsch von Grünen und Freien Wählern sei, dass mindestens ein Bürgermeisterposten nicht von der CSU besetzt werden soll, gehen wir davon aus, dass Susanne Höhnle eine breite Unterstützung erhalten wird!“, hofft SPD-Mann Christian Rindsfüßer.





Abwarten und weiter im Stadtrat gut zusammenarbeiten, so klingen die ersten Reaktionen bei den anderen Parteien, mit denen die CSU Gespräche geführt hatte. Nach einer Runde habe es mit ihnen keine zweite gegeben, berichtet der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Wolfgang Weiland. Auch wenn er seine Partei und die Grünen in einer Art Oppositionsrolle sieht, will er „keine große Blockbildung“ im Stadtrat, „allenfalls eine kleine“. Weiland wäre es sogar ein Anliegen, wenn sich das Gremium parteiübergreifend auf bestimmte Eckpunkte einigen könnte, gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Die Grünen sind vom Ergebnis im Stadtrat überrascht

Michael Frey von den Grünen sagt, er sei von diesem neuen Bündnis „überrascht“ gewesen. Die SPD sei schließlich in der Vergangenheit immer mit in den Reihen der „Opposition“ gewesen. Allerdings sei auch seine Partei für eine „gute Zusammenarbeit“ mit allen bereit. Frey selbst wird am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung bei der Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter ins Rennen gehen. Seiner Ansicht nach steht der zweitstärksten Fraktion eine solche Aufgabe zu.

